“Motiva a seguir”: Las enseñanzas que le dejó a Javier Valdés su triunfo ante Fernando Belasteguín

En Finlandia, el chileno Javier Valdés se dio el lujo de derrotar al argentino Fernando Belasteguín, quien es considerado como el mejor jugador de pádel de la historia.

“El hecho de jugar contra Bela para mí es muy especial, porque prácticamente nací viéndolo jugar y yo creo que sin lugar a dudas puede ser de los triunfos más emotivos de lo que va en mi carrera. Ya para mí era muy especial jugar en contra de él en quizás su último año como jugador y poder ganarle fue algo muy bonito”, reflexionó en AS Chile.

En cuanto al trámite de ese partido, relató: “Claramente al principio ellos (Belasteguín y Juan Tello) nos dominaron, pero lo hablamos con (Emilio Sánchez) Chamero y con Cristian Gutiérrez (coach), que era un resultado muy parejo y nosotros no jugando bien. Creo que al final del primer set encontramos un poquito la vuelta y la idea era salir a tratar de no cometer los errores que estábamos teniendo y salir a arriesgar en los momentos claves”.

“Nunca dejamos de creer y siempre tenemos que ir con la misma mentalidad de ganar independiente de contra quien juguemos. Nos fuimos sintiendo mejor en la cancha y nos fuimos dando cuenta que podíamos complicar bastante y se dio que pudimos ganar”, enfatizó.

Valdés es cercano a Fernando Belasteguín y así lo describió: “Con Fer tuve la suerte de haber creado una linda relación, hablamos constantemente. Siempre digo que desde el primer minuto que estuve acá en España me ayudó pese a que él vive en Barcelona y yo en Madrid. En los últimos años hemos creado una relación muy bonita. Me felicitó y después no tuvimos el espacio para poder hablar porque yo después me fui a hacer mi rutina post partido y él seguramente se fue a duchar y esa misma noche viajó a Barcelona”.

En el cierre, aseveró que ante Fernando Belasteguín fue “una victoria muy importante que efectivamente te motiva a seguir y ver de que eres capaz de ganar estos partidos a los Top 8, así que estoy muy contento del trabajo que vengo realizando este primer semestre”.