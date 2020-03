Mouche dispara contra la salud chilena: “El sistema es muy malo”

Pablo Mouche se reconoce preocupado por el brote de coronavirus en Chile. Y critica el manejo de las autoridades nacionales ante la crisis. "Acá en Chile, la salud pública es muy mala y la privada no te cubre el 100%. Solo están abiertos los supermercados y farmacias, pero no hay desabastecimiento. Ya no se ve gente corriendo por las calles”, declaró el delantero argentino de Colo Colo al canal TyC Sports.

El transandino considera que las medidas de prevención son algo tardías. "Hubiera preferido que esto se declare hace 15 días. “El sistema de salud es muy malo. Es una de las cosas que la gente protestó en el estallido social. Uno del los puntos era que la salud pública es muy mala y la privada es carísima. No te cubre el 100 %, medicamentos. Eso a la gente de clase media para abajo le toca fuerte el bolsillo y se le hace difícil. La salud pública es muy mala. La gente está muy disconforme con eso”, profundizó.

Mouche describió su percepción de como se está viviendo la crisis en el país. “La situación en Chile ésto muy complicada. Se declaró el estado de catástrofe y los carabineros y los militares patrullan la calle. Hoy en día las calles están desiertas, pero de momento uno puede encontrar cosas para comprar que son de suma necesidad pero es un riesgo para todos”, sostuvo.