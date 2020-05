Newell’s Old Boys se queda sin fichajes por tres períodos por deuda con O’Higgins

A fines de enero de 2019, Newell’s Old Boys anunció el fichaje de Cristian Insaurralde. El club de Rosario anunció un acuerdo con O’Higgins para adquirir un tercio del pase del delantero en US$ 600 mil dólares. En virtud de ese pacto, el atacante firmó un acuerdo hasta 2022. Sin embargo, los argentinos no cumplieron sus compromisos económicos y ahora están a un paso de una drástica sanción: tres períodos de fichajes sin realizar movimientos.

Los rancagüinos alegaron ante la FIFA que los transandinos les deben US$ 400 mil de la operación. Y el organismo que rige al fútbol mundial emitió un dictamen que establece la prohibición de transar jugadores.

Según consigna el dictamen, basado en el artículo 24 bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores, Newell’s tiene una salida para impedir el congelamiento: abonarle la cifra adeudada al club de la Sexta Región.

Después de su exitoso paso por los celestes, y antes de firmar por los leprosos, Insaurralde actuó en América, de México, y en Cerro Porteño, de Paraguay.