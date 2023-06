Nico Pino: “Mi idea es competir en las grandes ligas del automovilismo; ya sea Fórmula 1, Fórmula E o WEC”

Nico Pino asoma como el gran proyecto del automovilismo chileno. Con solo 18 años, hizo historia al ser el piloto más joven en subirse al podio en las míticas 24 Horas de Le Mans, donde resultó tercero en la categoría LMP2. Desde Madrid, atiende a El Deportivo tras su glorioso fin de semana, en una conversación donde analiza su inolvidable paso por la tradicional prueba y proyecta los pasos de su promisoria carrera.

¿Ha podido descansar?

No, directamente a entrenar para la próxima carrera.

¿Qué análisis hace de su actuación en Le Mans?

Dentro de todo, una carrera dura, con cambios de condiciones bastante grandes. Entre lluvia, seco, húmedo. Muchos equipos cometieron muchos errores, fue una carrera muy caótica. Además, la más importante del siglo, por los 100 años. Y es la carrera más importante del mundo. Fue muy difícil, una de las más difíciles que he hecho hasta hoy, pero dentro de todo salió bastante bien.

¿Cuál fue la primera reflexión que tuvo cuando llegó a la meta?

Alivio, porque sabíamos que el auto venía con una falla en las últimas dos o tres horas y no sabíamos en qué minuto se iba a romper. Finalmente logramos cruzar la meta, pero una vuelta más y no terminábamos. De hecho, el auto se rompió una curva antes de terminar la carrera. Pasamos bien lento por la meta, porque el auto ya no daba más. Fue un alivio, pero al mismo tiempo muy feliz por el trabajo que hicimos como equipo, el desempeño y todo eso fue muy especial.

¿Físicamente se sintió complicado en algún momento?

Durante la carrera, no. Hicimos bastante trabajo previo: acondicionamiento físico, entrenamientos de noche, simulador y suplementos que me ayudaron a poder mantener el rendimiento al cien por ciento. Fui el piloto que estuvo más horas arriba del auto y en las condiciones más difíciles, además. Tuve sesiones de tres horas 40 arriba del auto.

¿Cómo fueron esas condiciones dentro del auto?

Las condiciones cambiaban cada minuto. Frío en la noche, calor en el día. Empezaba a llover… Era bastante difícil, especialmente en el ámbito de la concentración, donde muchos pilotos cometieron errores, pero nosotros logramos completar la carrera sin ningún error gr

ave que nos fuera complicando. Lo único que tuvimos fue un poco de mala suerte en la noche, cuando pinchamos dos veces neumáticos, pero así son las carreras finalmente. Partimos en mala posición, pero logramos terminar en tercer lugar.

¿Antes de la carrera imaginó un resultado así?

La verdad es que nosotros estábamos esperando tener un buen desempeño. Desde inicios de año estuvimos haciendo un trabajo bastante intenso con el equipo para poder lograr un resultado durante todo el año y eso se vio reflejado desde la primera carrera en Barcelona, que nos ayudó a ver en qué posición estábamos, y ganamos. En especial, porque el equipo el año pasado no era de punta, era un equipo que iba atrás. Y ahí se ve el trabajo que hemos hecho yo, René (Binder) y Neel (Jani), con los ingenieros, mecánicos, y la inversión que se ha hecho detrás para mejorar el auto y obtener estos resultados. Esperábamos un buen desempeño, a pesar de que no éramos el auto más rápido.

¿Cree que su actuación fue una especie de presentación en sociedad dentro del automovilismo?

Tuvo mucha repercusión alrededor del mundo. En especial, porque soy el piloto más joven en obtener un podio en las 24 horas de Le Mans. Tuvo bastante impacto. Había 325 mil personas en el evento, en el podio la atmósfera era impresionante, el show era increíble. Hubo un pequeño cambio ahí.

¿Siente que es el llamado el automovilismo chileno a los niveles que alguna vez tuvo?

Puede ser. Para mí no es un tema hoy. Más que ser un referente chileno, quiero hacer lo mejor que yo pueda en mi carrera. Estoy enfocado en eso, en poder obtener los objetivos que yo quiero. Y todo eso viene en base a opiniones. Quién es el mejor piloto… Es la típica polémica de cuando dicen quién es mejor piloto: Schumacher o Hamilton. Todo eso viene en base a opiniones y no es un tema para mí. Sí quiero inspirar a las nuevas generaciones y a los niños que vienen detrás. En eso nos estamos enfocando siempre. Cada vez que voy a Chile hago cosas con niños para poder impulsarlos, porque creo que en Chile no se promueve mucho el deporte, a diferencia de España o de otros países del mundo.

Este resultado fue una prueba concreta de sus capacidades. ¿Eso acelera algún proceso para dar el salto a algún otro tipo de prueba?

Siempre se van abriendo oportunidades. Por los resultados de las 24 horas de Daytona, donde obtuvimos la primera pole y el segundo lugar de pura mala suerte porque falló el auto al final; quedar primeros en Barcelona, el podio en Le Mans… van abriendo oportunidades hacia mi carrera que hay que ir evaluando. No hay nada concreto, pero sí se han abierto nuevas puertas que vamos a evaluar y veremos qué tomamos.

Tal vez signifique el paso al automovilismo de Fórmula...

Exactamente. Yo en mi carrera quiero ser el mejor en la categoría en que esté. Dependiendo de lo que pase en estos meses y de cómo nos vaya en este año, la idea es competir en las grandes ligas del automovilismo. Ya sea Fórmula 1, Fórmula E o WEC y ganar en esas categorías.

¿Ya tuvo algún acercamiento con la Fórmula E?

Simplemente por el hecho de que la Fórmula E se realizara en Chile, y el vínculo del país con la electromovilidad, podría afectar las decisiones de algunos de los equipos de afuera que pudieran tener un piloto chileno. Así que todo eso se va a ir evaluando y veremos las posibilidades que hay sobre la mesa.

Entonces, ¿se podría dar?

Si hacemos el trabajo riguroso y mantenemos los resultados en este alto nivel, eventualmente se podría abrir una oportunidad de correr, pero nada está cerrado aún, ya que estamos en la mitad del año. Queda bastante y las decisiones se toman a final de año. Aún no hay nada en concreto, pero sí hemos visto un impacto más mediático. Mi nombre se está haciendo conocido en el mundo del automovilismo a nivel global.

¿Cuáles son sus metas más inmediatas?

Siempre digo que la carrera más importante es la que viene. Pero en el mediano plazo o corto plazo, el objetivo es ser campeón europeo en el LMP2 y también en el campeonato de Estados Unidos.