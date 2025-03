Nicolás Jarry se baja del Masters 1000 de Miami y saldrá del top 50 del ranking ATP

Es definitivo, Nicolás Jarry se baja del Masters 1000 de Miami. La segunda raqueta nacional no se pudo recuperar de una rebelde lesión y se perderá el segundo torneo de esa categoría esta temporada.

Y es que ha sido una temporada complicada para el santiaguino, quien solo ha podido celebrar dos victorias durante esta temporada, una en Brisbane (Australia) y otra en el Abierto de Río de Janeiro en Brasil.

Es más, en tres competiciones ni siquiera pudo conseguir un triunfo, tal como ocurrió en el Abierto de Australia (primer Grand Slam del año), el torneo de Buenos Aires y el Chile Open.

Precisamente, en tierras nacionales sufrió una fractura del dedo meñique del pie derecho, complicación física que le obligó a no disputar Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada.

En ese escenario, Jarry esperaba aparecer en el cuadro final de esta semana en Miami, competición de la misma categoría que el torneo californiano, situación que tampoco ocurrirá.

Otra ausencia

La segunda raqueta nacional esperaba estrenarse este miércoles en Florida, Estados Unidos, ante el italiano Flavio Cobolli (43° del mundo), alrededor del mediodía.

Situación que tampoco ocurrirá. De acuerdo con las palabras del propio atleta, se vio obligado a bajarse de Miami ya que aún está convaleciente de la lesión que sufrió en Santiago.

“Lamentablemente, me he tenido que bajar del torneo aquí en Miami, vengo saliendo de los doctores donde hice mi retiro. No, aún el dedo no se ha mejorado, aún estoy con dolor en la cancha. Mientras estoy jugando, sobre todo en los momentos de más impacto en el pie”, explicó el propio Jarry.

Asimismo, agregó que “estoy bien triste de no haber podido recuperarme a tiempo para este torneo, con lo que me gusta Miami, teniendo toda la hinchada en un Masters 1000, que suena casi como lo más parecido a estar jugando en casa”.

En esa línea, la raqueta nacional espera continuar con su recuperación con la temporada de arcilla como principal objetivo. Espacio en el circuito que comienza a finales de marzo y se extiende hasta el final de Rolad Garros, el 8 de junio.

La intención de Jarry es regresar en Rumania, competición que se inicia el próximo 31 de marzo. Así, al menos, lo reconoce el propio atleta quien esperar “recuperar” su nivel.

“Quiero seguir con el tema de recuperación, mi próximo torneo a la vista es Bucarest, así que espero llegar bien, tengo dos semanas más para recuperarme y haré todo lo posible para estar en condiciones para volver a competir y recuperar mi nivel”, afirmó el tenista.