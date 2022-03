Nicolás Massú: “Nuestra meta es ir pasito a pasito para volver al Grupo Mundial”

Nicolás Massú vivió una jornada de muchas emociones tras la victoria sobre Eslovenia por el Grupo Mundial I. El capitán del equipo de Copa Davis manifestó su felicidad por el resultado. “Significa mucha alegría, porque nuestra meta es seguir avanzando. Paso a paso, sabemos que falta para el Grupo Mundial, nuestra meta es ir pasito a pasito para volver a estar ahí y, por qué no, hacer algo importante cuando estemos ahí”, partió señalando.

“Estábamos esperando este momento, jugar en Chile, con la gente. Queríamos... Pero donde nos toque hay que ir a ganar dónde sea, hay que saber jugar con el público a favor y el público en contra. Ojalá podamos jugar en casa”, manifestó.

Asimismo, valoró las sensaciones que provoca la Copa Davis. “Siempre el ganar es algo que te ayuda mucho a la confianza, al equipo, a la alegría, estar cerca de la gente, jugar en tu país... Las cosas son mucho más fáciles cuando salen bien y cuando no están bien hay que ser fuertes. Las últimas dos veces que nos tocó perder fueron momentos muy difíciles. Cuando ganas estás muy alegre y cuando pierdes el golpe es muy duro”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Tabilo analizó la serie, donde fue clave aportando dos puntos. “Ayuda mucho para el años, jugar en Chile siempre es lindo. Feliz de haber sacados los puntos y más con Tomi (Barrios) en el segundo punto”, expresó. Y agregó: “Ha sido todo un aprendizaje todos estos años y feliz de sacar la serie con el equipo. Ojalá en septiembre tengamos el equipo completo”.

En tanto, Barrios habló de las sensaciones de ganar en casa. “Hace siete años que juego Copa Davis y es primera vez que gano en Chile, es un partido muy importante y sacamos la serie adelante”, comentó, para luego entregar un reconocimiento a los puntos del viernes: “Es distinto estar 2-0 que dos iguales, lo de ayer ayudó mucho”.

Mientras que el debutante Diego Fernández no escondió su felicidad por su exitoso estreno. “Nunca había estado jugando frente de tanta gente, soy muy intenso, que le gusta mucho conectar con el público. Siento que hice eso muy bien. El público me ayudó mucho a dar vuelta el partido. No empecé bien, pero punto a punto y también con la gente y empezando a agarrar más ritmo, pude ganar. No había tenido una sensación como esta”, confesó.