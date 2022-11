Nicolás Núñez: “Calificamos a nuestros jugadores por su rendimiento y no por sus agentes”

Nicolás Núñez (38) es el DT revelación de la Primera B. Este domingo va por un gran premio con Magallanes: ganar la Copa Chile para ir a la Copa Libertadores.

¿Se imaginaba un final de temporada así?

El objetivo era el ascenso. Lo primero era tener opciones con lo que habíamos armado de al menos entrar a la liguilla. Desde el juego, tenía muchas expectativas de que el equipo tuviera un sello y una forma que representara lo que quería transmitirles a los jugadores. Lo cumplimos a cabalidad, porque el equipo disfrutó jugando de esa forma.

¿Esperaba llegar tan arriba en la Copa Chile y estar a un partido de la Libertadores?

Nunca fue un objetivo desde principio de año. Tiene que ver mucho con que, a pesar de las rotaciones, el equipo mantuvo ese rendimiento e incluso esos jugadores que no sumaron tantos minutos lo elevaron. Hicimos muy buenos partidos ante equipos de Primera División como Everton, que juega muy bien, y Huachipato. Superamos esas dos llaves jugando mejor que ellos.

¿Cómo ve a Unión Española?

De la mano de Gustavo (Canales), han tenido un cambio en su manera de jugar; él ha querido imprimir su sello, quizás no acompañado por el resultado, pero hay comportamientos en el juego que han mostrado con su llegada: un equipo que quiere ir hacia adelante, que no busca tanta construcción y quiere llegar rápido al arco rival e intenta presionar. Es un equipo de una categoría mayor a la que competimos este año. Tenemos el respeto y los recaudos con respecto a las individualidades de sus jugadores, porque es un plantel conformado para la Primera División. Pero nuestra forma de jugar y nuestro plantel son muy competitivos y lo hemos demostrado.

¿Ellos son favoritos?

Desde el juego hemos mostrado una regularidad y quizás ellos no, pero desde la conformación del plantel, de la experiencia de los jugadores en Primera División y del presupuesto de un equipo, ellos también tienen elementos a favor. De todos modos, las finales son muy emocionales y pueden pasar muchas cosas.

¿Es una ventaja haber sabido aguantar la presión durante todo el año en la Primera B?

Creo que es una fortaleza que el equipo se mantuviera en la punta frente a una presión constante, y más en los últimos partidos, en que Cobreloa acortó diferencia. De todos modos, nuestra gran fortaleza está en el funcionamiento colectivo y en lo que proponemos como idea. Tratamos de que lo emocional nos lleve a ese rendimiento y focalizar las energías en el funcionamiento más que en situaciones o individualidades que marquen la diferencia.

Si clasifican a la Libertadores, ¿cómo la afrontarán?

No nos hemos puesto en el caso, pero cualquier equipo que entra a Copa Libertadores sabe que tiene que ser competitivo. El lunes veremos en qué escenario nos toca participar.

¿Piensa convencer a los más experimentados del plantel para que sigan?

Ha sido una hermosa experiencia y un privilegio entrenar y compartir este año con ese tipo de jugadores que conozco hace mucho. Voy a tratar de convencerlos, porque siento que este año hemos conseguido algo importantísimo, y a esa edad hay que seducir por una forma de jugar, donde se sientan cómodos y sientan que les queda todavía por aprender y buscar cosas nuevas. A Albert, al Pupi, al Chester, a Nico Crovetto, a Carlos. Ojalá que quieran seguir.

¿Cómo ha sido su relación con Cristián Ogalde, dueño del club y que viene del mundo de la representación?

Ha sido una de las fortalezas. Si bien Cristián ha estado ligado a ser agente de futbolistas, hoy está alejado y solo tiene algunos compromisos que cumplir con respecto a algunos jugadores suyos, pero él tiene una mirada súper formativa del club y nos da completa libertad en la conformación del plantel. Tenemos una mirada muy similar y por eso él pensó en mí. Nos conocemos desde el año 98, cuando él era dirigente del fútbol formativo y yo estaba en la Sub 13. Y desde ahí estuvimos ligados en la carrera. Hay un conocimiento y una amistad en que se nos ha hecho fácil esto de decidir por políticas deportivas, conformación del plantel. Ha quedado comprobadísimo que, si las áreas funcionan, los equipos logran rendimientos. Cuando chocan esas áreas, es muy difícil que fluyan. En nuestro caso, ha sido muy cómodo y se ha visto reflejado en logros.

¿Nunca le han impuesto un refuerzo o se ha visto presionado de alguna manera?

Al contrario, acá el hecho de que Cristián conozca el mundo el fútbol ha potenciado a un club que hace mucho no tenía un rendimiento deportivo, y en el día a día él entiende cuáles son las necesidades de los planteles y respeta mucho el área técnica. En ningún caso hemos tenido que apuntar solo a jugadores que hayan tenido una participación con él. Ni de cerca.

Dada su experiencia, ¿cómo ve la entrada de los representantes a los clubes?

Cristián es un hombre de fútbol y solamente ha traído potencialidad, ha invertido y ha diseñado un modelo donde los jugadores jóvenes y el fútbol formativo se ha visto potenciados. Donde yo pondría el foco es en la multipropiedad; pienso que ahí es donde se topan mucho más los intereses de los clubes, y eso es peligroso. Si un agente solo quiere tener jugadores de su corral, va a haber disminuido su rendimiento. En este caso, tenemos jugadores de distintos representantes y nunca ha sido tema eso, porque calificamos a los jugadores por su rendimiento y no por sus agentes.

¿A dónde apunta su carrera?

Como técnico, entendí rápidamente que las proyecciones son muy a corto plazo. Si como futbolista ya sentía una inestabilidad desde de los contratos, como técnico es mucho menor la estabilidad. Tengo muchas ganas de competir en Primera División, el objetivo va a ser sostener la categoría el primer año y ser un equipo competitivo. Ñublense lo ha demostrado y creo que ha sido un buen ejemplo para seguir los pasos de cómo posicionarse desde una categoría inferior. Quiero seguir desarrollando esta idea futbolística que me seduce. Sí me gustaría internacionalizar a largo plazo mi carrera, que es algo que se les ha truncado un poco a los entrenadores chilenos.

¿Tiene algún modelo de entrenador chileno a seguir?

Me gusta mucho lo que ha hecho don Manuel Pellegrini, por el liderazgo y credibilidad que transmite. Deja algo y desarrolla muy bien los proyectos. Hoy en día soy muy cercano a Paqui Meneghini, que me ayudó muchísimo en mis inicios. Es un amigo mío y su forma de desarrollar, su experiencia y su mirada futbolística, pese a su corta edad, siempre me identificaron. Además, tenemos cosas muy en común que siempre estamos compartiendo.