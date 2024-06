“No tiene mucha historia, pero tiene mucha actualidad”: la advertencia de Juan Córdova, el chileno que triunfa en Canadá

Juan Córdova es quien mejor puede analizar a Canadá, el próximo rival de Chile. El lateral juega en la liga local. Defiende al York United, al que llegó después de sus pasos por San Felipe y Huachipato. Su posición frente al partido es compleja. Tiene la nacionalidad del país norteamericano por herencia paterna, pero se formó en el fútbol nacional.

El carrilero admite que puede ser el único que viva el partido de este sábado con tal nivel de intensidad en todo el país. “La verdad, acá no se vive mucho el fútbol. No es el deporte más importante. A ellos les gusta el deporte en general, son más de básquetbol, de hockey. A la selección la siguen por ver deporte, nada más”, apunta, respecto de una repercusión distinta a la que el balompié genera en esta parte del continente. Igual, sostiene que hay sector más interesado, que está más en antecedentes de la actualidad de la Roja. “La gente que sabe de fútbol, sabe que las sudamericanas son mejores que las de la Concacaf. Le tienen respeto a Chile, saben a qué juega”, precisa. “Acá hay canales deportivos. En TSN hablan de la selección, de ellos, de la Copa América, pero no hay especiales, ni nada. Allá juega la Selección y sale en todos lados. Acá no he visto ningún comercial. Una que otra publicidad y listo”, agrega.

Una decisión compleja

Córdova ha sido parte del proceso que apunta a conformar un contingente competitivo de cara al Mundial de 2026, que el país organizará conjuntamente con Estados Unidos y México. De ahí que cada cierto rato, en el vestuario de su equipo tenga que responder la disyuntiva. “Mis compañeros me han preguntado a quien voy a apoyar. Y yo digo ‘que gane el mejor’ (ríe). Por mí, que estuve en Canadá, me gustaría que ganen ellos. A Chile le tengo cariño, pero me gustaría que ganara Canadá. Soy parte del proceso. Por eso apoyo”, puntualiza.

Juan Córdova, en su paso por Huachipato (Foto: AFP)

El exlateral de Huachipato se ilusiona, de hecho, volver a vestir la camiseta de su selección. “Tengo las puertas abiertas para volver y por eso me identifica. No me han contactado del staff de Jesse Marsch, pero el objetivo siempre ha sido ese. Mi idea es dar otro salto. Si es posible, a la MLS o a México. Aún no hay nada concreto. Estamos a mitad de temporada, me queda un año de contrato. En su momento, veremos, pero eso ayudaría”, añade.

Estilos contrapuestos

Córdova entra en el análisis más específico del partido. “Para mí son dos estilos diferentes. Canadá practica un juego más directo, más inglés, más físico. Juegan en la Premier o en Europa. Son todos rápidos. Van a buscar el contragolpe. Chile es más de tenencia, pero le está faltando profundidad. Va a estar apretado. Será un partido de pocos goles”, anticipa.

Luego, lanza el llamado de atención. “Canadá no tiene historia, pero tiene mucha actualidad. De los 11 de Canadá, nueve juegan en Europa. Y de Chile no son tantos, no es más de la mitad del equipo. Los jugadores de Canadá pasan por buen momento, son jóvenes. Nombre por nombre va a estar parejo”, advierte.

Sí repara en los nombres chilenos que les generan algo de atención a los canadienses. “Todos sabemos lo que es Alexis, pero no lo he visto bien en los partidos. Quizás por la posición o por la falta de protagonismo que en el Inter. No sé que busca Gareca con él, que le ha pedido, tampoco. Alexis les suena acá. Lo mismo Vidal y Claudio. Acá se ve mucho la Premier. Entonces, a Alexis lo conocen por el Arsenal y a Claudio por el City”, revela.

De Canadá, señala quienes se llevan la atención de los aficionados. “(Alphonso) Davies es el ídolo. El que ha dado más a conocer el fútbol de acá. Jonathan David, que juega en el Lille, también. Pero, insisto, no es algo de lo que estén muy preocupados. A veces se ve a alguien con la camiseta de la selección, pero pocos. Como hay multiculturalidad, se ven más alemanes, italianos o serbios con sus camisetas. Cuesta encontrar a un canadiense”, explica.

El desinterés, según su perspectiva, le alivia. “Estoy bien. Acá soy uno más. No me conoce nadie. El futbolista no es el centro de atención. Si juegas básquetbol o hockey, todos hablarán de ti, pero a los futbolistas no nos pescan mucho”, concluye.