Ricardo Gareca explica la sorpresiva salida de Alexis Sánchez

La Roja cambió su cara en la Copa América. Pese a caer ante Argentina, Ricardo Gareca valora lo expuesto, sobre todo en el complemento, por sus dirigidos. “Nos soltamos más en el segundo tiempo, en el primero estuvimos más atados”, analizó el estratega.

Sin embargo, el Tigre tiene claro que la derrota pesa en el camarín. Sobre todo por el minuto en que llegó la única anotación del partido. “Duele perder de esa manera, pero tenemos las chances intactas para el último partido y dejaremos todo para poder clasificar”, señaló el DT.

El énfasis está puesto en que la Selección sigue dependiendo de si misma para lograr avanzar a la segunda fase del certamen continental. “En el balance rescato cosas positivas y nos queda una última chance que trataremos de aprovechar”, valoró el entrenador.

Sobre la salida de Alexis Sánchez, el DT aseguró que fue decisión técnica. “Es táctico, futbolístico. Isla ya no podía más, nos pidió el cambio. Quisimos darle un poco más de aire con Brereton para clarificar un poco más al ataque. En cinco, seis, diez minutos, un jugador puede cambiar el partido”, dijo.

Claudio Bravo fue una de las figuras de la Roja. Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Por su parte, Claudio Bravo fue una de las principales figuras de la Roja. Con 41 años, pese a su longevidad y romper récords, precisamente, en ese aspecto, sigue marcando la diferencia. Ante Argentina sacó tres pelotas importantes. Dos clarísimas. De gol. Aun así, el capitán del combinado nacional no quedó conforme con lo expuesto en el MetLife de Nueva Jersey. No del todo, principalmente por el resultado. Pero si valora el juego de sus compañeros.

“Estos son los partidos que ayudan de cara a futuro y esto ayuda a mejorar. Siempre está la posibilidad de clasificar en el último partido, tuvimos ocasiones ahora, pero esto es así”, estableció el guardameta.

En esa línea, lamenta la manera en que llegó el único tanto de la noche, que, además de ser agónico, vino luego de un tiro de esquina para los dirigidos por Lionel Scaloni. “Nos convirtieron en una pelota parada, pero es aprendizaje y creo que debemos seguir mejorando”, señaló.

Rodrigo Echeverría fue uno de los mejores de la Roja. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“La sensación no es buena porque la derrota no deja sabor positivo, teníamos el partido controlado, se desequilibra por una acción de balón parado, cuando tiene a la posibilidad de marcar y no lo haces pasa esto. Hay que estar siempre concentrado”, agregó. Pese a que la Selección no fue siempre protagonista, antes del tanto del atacante del Inter, había tenido tres ocasiones que fueron repelidas por Emiliano Martínez.

La selección chilena queda con un punto y la obligación de vencer a Canadá para clasificar a los cuartos de final de la Copa América. En ese contexto, Bravo asegura que el empate ante los del Rímac, que generó críticas al combinado nacional, se debe a los méritos de los del Rímac. “Hay que darle mérito a Perú. El equipo de Perú corrió más que argentina fue más intenso que ellos durante todos los pasajes del partido y eso te imposibilita el hecho de poder jugar como nosotros lo hacemos. Todos los equipos tienen ese grado físico. Creo que hoy igualamos las fuerzas con Argentina. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros también”, analizó el golero.

Finalmente, sobre la polémica en la no expulsión de Rodrigo de Paul en el planchazo sobre Gabriel Suazo, dijo que: ”No tengo claridad de la acción. No somos los encarados de analizar el VAR pero si es tarjeta, no se tiene que dejar pasar, pero me quedo más con las cosas buenas que hicimos. Esto es aprendizaje”.

En tanto, Rodrigo Echeverría, que en sus pies tuvo dos chances, aseguró que: “Tuvimos dos chances y el portero de ellos las sacó. Se llevaron la victoria con una jugada fortuita. Yo me preparé para ser un aporte. Sabia que llegaría la oportunidad”.