“Un brasileño…”: el divertido momento que protagonizó Marcelo Bielsa y Bentancur en la conferencia de Uruguay

Marcelo Bielsa y Uruguay se preparan para enfrentar esta noche a Bolivia en Nueva Jersey. Un encuentro que puede sellar la clasificación de los charrúas, estirando así el gran momento que atraviesan de la mano del Loco.

Y en la jornada previa fue precisamente él quien tomó protagonismo. Eso sí, no por algo futbolístico, sino que por un divertido momento que vivió con Rodrigo Bentancur en conferencia de prensa.

Todo comenzó cuando le consultaron al DT por el momento del mediocampista del Tottenham, quien lo acompañaba en ese encuentro con los medios. “Usted me incomoda porque lo tengo al lado. Si hablo bien es que elogio al mismo jugador que no otorgo los minutos que ustedes dicen que merece. Hay que valorar que los equipos se hacen fuertes no según la cantidad de titulares. Voy a utilizar una frase ajena, pero que lo describe: le digo a un superior, Jorge Giordano (Director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol), ‘bien Bentancur’ y él me dice ‘llenó la cancha’. Y eso es Bentancur”, comenzó diciendo Bielsa.

Ahí fue cuando el entrenador argentino se dirigió al jugador y le preguntó directamente: “¿No sé si usted se acuerda cuando le hice referencia de un jugador brasileño que me hace acordar a usted”.

El mediocampista respondió que sí, pero cuando Bielsa le preguntó si se acordaba del nombre, este con honestidad le dijo que no.

Con humor, el ex DT de la Roja le dijo a los periodistas presentes: “Esto es muy importante para que ustedes sepan el grado de influencia que tengo sobre la mente de los jugadores”. La frase, fue acompañada de risas de los protagonistas y la prensa.

Ya en un modo más serio, el estratega habló sobre el duelo ante Bolivia y las expectativas que existen en torno a una posible victoria de Uruguay. “El favoritismo es un tema totalmente intrascendente manipulado por los medios de comunicación. Que gane el más débil también es una opción en el fútbol. Pienso que no tiene sentido anticipar qué es lo que va a pasar, es imposible de predecir”.

Finalmente, también tuvo palabras sobre Darwin Núñez, quien fue apuntado por haber fallado reiteradas ocasiones de gol en el partido ante Panamá. “A mí lo único que me preocupa es que quede en la mayor cantidad de veces en condiciones de convertir, que lo hace extraordinariamente”, cerró.