Oficial: no habrá Wimbledon en 2020

El coronavirus arrasa ahora con Wimbledon. La organización del tradicional torneo de tenis que se disputa soibre pasto en Inglaterra oficializó la determinación de cancelar el certamen producto del impacto que ha generado la pandemia en Inglaterra y el mundo.

La última vez que se adoptó una medida similar fue en 1945, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. De ahí en más, el emblemático evento se había desarrollado ininterrumpidamente. En ese contexto, la organización comunicó que la 134ª versión del campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

“Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida", manifiesta un comunicado publicado en el sitio oficial del evento.

“Luego de una serie de deliberaciones detalladas sobre todo lo anterior, el Comité de Administración considera que la cancelación de The Championships es la mejor decisión en interés de la salud pública”, añade el instrumento.

El dinero de los tickets será devuelto, aunque se les ofrecerá a quienes los adquirieron la opción de comprar entradas para las mismas fechas.

No habrá tenis hasta julio

Wimbledon no será el único torneo tenístico que no se jugará a causa del COVID-19. La ATP y la WTA comunicaron conjuntamente que no habrá actividad hasta el 13 de julio producto de los efectos que ha producido la pandemia.