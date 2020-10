Otra baja más: Orellana se pierde el inicio de las Eliminatorias

La Selección suma una nueva baja. Fabián Orellana no podrá defender a la Roja en el inicio de las Eliminatorias, que contempla los partidos frente a Uruguay y Colombia. El ex audino se suma a Andrés Vilches como los nombres con los que Rueda no podrá contar.

La ANFP comunicó que el delantero quedaba fuera del llamado. “La decisión fue adoptada debido a que los Servicios Médicos del Club Real Valladolid han informado que Orellana presenta una lesión muscular de muslo izquierdo, cuyo plazo de recuperación informado excede el ciclo de partidos de Eliminatorias”, consigna el parte médico.

El delantero jugó durante 65′ en la caída del Valladolid frente al Eibar. Fue reemplazado tras sufrir problemas físicos que hasta ese momento no habían sido precisados.

La escuadra blanquivioleta había sufrido una derrota agónica, frente a un rival que terminó con un hombre menos. Partió en desventaja con el gol de Esteban Burgos (29′), pero había logrado reponerse ocho minutos más tarde, cuando Toni Villa igualó el marcador. Incluso tuvo una inmejorable opción para ponerse en ventaja: en los 46′, Sergi Guardiola desperdició un lanzamiento penal. Lo contuvo el arquero Marko Dmitrovic. Ni siquiera pudo sacarle partido a la expulsión de Pape Diop, en los 73′. En el último minuto, Kevin Rodrigues desniveló el marcador.