Otra vergüenza deja a Colo Colo fuera de todo

Sin copas internacionales, sin dinero, sin fútbol... Sin nada. A Colo Colo solo le queda la vergüenza de una derrota ante Jorge Wilstermann, un equipo jugó a no perder en el Monumental y que terminó venciendo a un cuadro chileno que sufrió todas las penurias que lo tienen en en torneo local peleando por no descender. Dolorosa derrota, otra más, que deja a los albos últimos en el Grupo C de la Copa Libertadores.

Sí, había mucho en juego. Sí, la posibilidad de seguir en la Copa Libertadores o quedarse con el consuelo de la Sudamericana. Sí, un millón de dólares para repartirse entre los jugadores y el club. Argumentos de sobra para tener una noche de gloria. Pero en el fútbol, por más ilógico que a veces sea, un equipo no se vuelve bueno por un acto de magia. Por más intención y ganas que se ponga, al final siempre aflorarán las debilidades cuando ya se han vuelto costumbre en una campaña.

Así se resume el primer tiempo del Cacique en Macul. Contra un adversario que prácticamente renunció a cruzar la mitad de la cancha, que aglutinaba jugadores cerca de su área, Colo Colo no encontró los caminos para generar peligro. Sin juego asociado, sin dominio por las bandas, sin ideas. Sin nada que permita marcar diferencia.

Lo cierto es que la primera mitad fue un partido amargo, terriblemente aburrido. De mucha tenencia de parte de los albos, porque así lo planificaron los bolivianos, y con cero acción en los pórticos. Un remate Véjar iniciando el juego, un remate desviado de Pochi Chávez desde el otro lado. Y sería. Un partido oscuro.

Y lo peor para los chilenos es que en Montevideo, el Paranaense ya le había dado vuelta el partido a Peñarol. Ganaba 1-2 y con eso la clasificación a octavos de final de la Libertadores estaba a un gol. Es más, literamente sin hacer nada, el cuadro popular se instalaba en la Sudamericana.

Había que ir por el premio mayor. Gustavo Quinteros, sin embargo, ya lo había advertido: su escuadra solo aguanta un tiempo. En otras palabras, no había herramientas para destrabar el juego. Algo intentó el DT metiendo a Provoste en lugar de Fuentes, pero a los pocos minutos se rindió ante la realidad y mandó a la cancha Blandi y a Parraguez. Estrategia siempre y desesperada: jugar a los ollazos, a lo que sea.

Lo más desesperante es que ni los balonazos salían bien, mientras que Peñarol volvía a ganar en su estadio. Blandi entró a nada. Parraguez entró a pelear... y a nada. El argentino se comió un cabezazo en la única llegada aceptable de Colo Colo, mientras que los bolivianos con sus pocas virtudes generaban más peligro para Cortés.

La humillación se firmó al cierre del partido. Un remate de Villarroel que se desvió en Branco Provoste y el triunfo a manos del Wilstermann. La segunda victoria de un cuadro boliviano en 42 partidos oficiales jugados en Chile. Y al Cacique no le quedó nada, solo otra vergüenza más. La apuesta por Quinteros para la Copa Libertadores se perdió. Al nuevo técnico solo le queda salvar a su equipo de no irse a Primera B. Y, como estás las cosas hoy, parece una tarea titánica.

Colo Colo 0: B. Cortés; O. Opazo (83′, I. Morales), F. Campos, J. M. Insaurralde, B. Véjar (73′, R. De la Fuente); L. Valencia (60′, J Parraguez), C. Fuentes (46′, B. Provoste), G. Suazo; M. Bolados, E. Paredes (60′, N. Blandi), G. Costa. DT: G. Quinteros.

Jorge Wilstermann 1: A. Giménez; E. Orfano, E. Zenteno, I. Benegas, R. Moreno; J. P. Aponte, D. Torrico; P. Rodríguez (82′ Ballivian), , C. A. Melgar (74′, M. Villarroel), C. Chávez (60′, Serginho); G. Álvarez (82′, Arrascaita). DT: D. Díaz.

Goles: 0-1, 89′, Villarroel saca un remate que se desvía en Provoste y descoloca a Cortés.

Árbitro: D. Herrera (ARG). Amonestó a Opazo, Insaurralde, Campos (CC); Benegas, Ballivian (W).

Estadio Monumental. Sin público.