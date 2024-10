Otro lío en Valparaíso: director de Santiago Wanderers se querella contra Marcelo Cañete

El despido de Jaime García de Santiago Wanderers generó un terremoto en Valparaíso. El lío que provocó la salida del técnico suma un nuevo capítulo, justo cuando el club porteño enfrenta la polémica suspensión del duelo frente a la Universidad de Concepción, por falta de guardias.

Andrés Sánchez, director e hijo del presidente del club, presentó una querella por injurias graves contra Marcelo Cañete. El hijo del dueño de la institución no le perdóno al volante las graves acusaciones que lanzó contra la dirigencia del elenco que milita en la Primera B.

“Que, por medio de este acto, vengo en interponer querella por el delito de acción penal privada de injurias graves por escrito y con publicidad, en contra de don MARCELO CAÑETE”, dice el escrito al que tuvo acceso El Deportivo.

Las declaraciones de Cañete no pasaron inadvertidas. Hizo graves acusaciones contra el club por su suplencia. “A Jaime le costó el puesto lamentablemente por no acatar órdenes de la dirigencia, por no querer sacarme a mí y a mis compañeros”, afirmó el futbolista. “Uno se va enterando de cosas que no las quiere creer. Que se te acerquen y que te diga el entrenador (García): ‘Me están pidiendo que te saquen’. Entonces eso es complicado, que te digan eso duele (...) No estoy jugando por lo contractual. Si juego un partido más se renueva automáticamente para el 2025. Sé que no me dejan jugar por esa razón, no me dejan competir. He jugado todo el torneo y cuando se me estaba por cumplir la renovación, da la casualidad que no pude jugar más”, señaló.

El exfutbolista de la U continuó con sus descargos: “Era simple, eran tan simple como acercarse y que me digan ‘no queremos contar contigo el año que viene, pero tenemos una cláusula que se puede llegar a cumplir, pero queremos que sigas compitiendo’, y se llegaba a un acuerdo, se rompía esa cláusula. Pero se quieren llevar a todos por delante, actúan de esta manera, de una forma muy cobarde”, reflexiona.

Frente a tal escenario, Andrés Sánchez acudió a la justicia. En un documento de 7 hojas, el empresario detalla las frases constituyen el ilícito de injurias graves por escrito y con publicidad, previsto y sancionado por el Código Penal. Frente a tal escenario, solicitan que “visto lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 418 del Código Penal, la participación, grado de desarrollo de delito, circunstancias modificatorias de responsabilidad y extensión del mal causado, la pena corporal que se solicita imponer es la de 3 años de reclusión menor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias mensuales”, exigen.

Marcelo Cañete ha disputado 24 partidos con la camiseta de Santiago Wanderers. En 20 de estos cotejos ha sido titular registrando cinco goles en el equipo que milita en la Primera B.