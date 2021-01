La cuarentena levanta otro lío con Coquimbo

Después de su eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana, Coquimbo Unido se alista para ponerse al día en el Campeonato Nacional, donde marcha en el último lugar de la tabla, aunque con varios partidos menos. Sin embargo, los piratas reclaman ante la ANFP por las complicaciones para entrenar. Es por eso que solicitan que se suspenda el partido de este miércoles frente a Curicó Unido.

“Nuestra institución mantiene la convicción de que debemos jugar dónde sea y cuándo sea, sin importar si nos programan 6 partidos en 2 semanas, no obstante, todo tiene un límite”, comienza señalando el comunicado que emitió el club de la Cuarta Región y que también hicieron llegar al presidente de la ANFP, Pablo Milad.

“Para poder cumplir con los reglamentos del Campeonato Nacional, una vez terminado el partido internacional jugado el sábado 16 de enero, levantamos cabeza y nos esforzamos en viajar inmediatamente a Santiago, para a las 5:00 am del domingo 17 del mismo mes, a través de Clínica MEDS, tomar los exámenes PCR a toda la delegación con el objetivo de entrenar el día lunes 18 del presente mes”, describe sobre el procedimiento que cumplieron. Y añade: “Hoy a las 11:42 am se enviaron todos nuestros resultados negativos para que la ANFP pudiera gestionar el alzamiento de cuarentena y así entrenar hoy lunes a las 5:00 pm”.

Pese al trámite, Coquimbo acusa a la ANFP de falta de celeridad para agilizar los trámites, situación que les impide entrenar. “Lamentamos informar que aún no se gestiona este alzamiento. Nos han señalado todo el día que recibiremos el documento, no obstante, aún no nos están permitiendo entrenar hoy lunes, sin importar los esfuerzos mencionados (viajar de inmediato y PCR a las 5:00 am)”, explica.

Dada la próximidad del encuentro ante los del Maule, en el mejor de los casos solo llegarían con un día de entrenamiento en el cuerpo. “Consideramos que no se mantienen condiciones deportivas equitativas frente al próximo partido ante Curicó Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar, o eventualmente, solo entrenando el día anterior al encuentro”, apuntan, para luego finalizar con una solicitud: “Pediremos a la ANFP que priorice la razón y la equidad deportiva y nos suspenda el partido de este miércoles 20 de enero, esperando esta vez sí poder tener una buena acogida”.

Sin embargo, la historia pareciera tener una nueva arista, pues desde Quilín argumentaron que la Seremi de Coquimbo informó a la Comisión Médica de la ANFP que la delegación que regresó de Argentina no dio cumplimiento al protocolo sanitario al tener contacto con hinchas después de su llegada a Chile, por lo que deberá mantener cuarentena preventiva por 10 días.

Sin embargo, la autoridad sanitaria finalmente aprobó el levantamiento de la cuarantena para los 45 miembros de la delegación.