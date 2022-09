Pablo Arraya, leyenda del tenis peruano anticipa el duelo ante Chile por la Copa Davis: “Si Varillas anda inspirado, puede ganar sus dos partidos”

Pablo Arraya es uno de los jugadores más importantes del tenis peruano. Fue 29 del mundo en 1984 y en Chile es particularmente recordado por su rol como comentarista a fines de los 90 y principio de los 2000, donde sus frases “vamos todavía” o “pinte, maestro, pinte” son recordadas por los fanáticos del tenis. Incluso, llegó a ser comentarista de TVN. Hoy, radicado en Miami, se alista para viajar a Lima a ver la serie entre su país y el equipo que capitanea Nicolás Massú.

Antes de emprender el viaje, atiende a El Deportivo y analiza la confrontación. “Hay varios factores. El hecho de que Garin no juegue no influye en el hecho de que los chilenos tienen mejor ranking que los peruanos. Tabilo tiene mejor ranking que Varillas y Jarry es mejor que nuestro número dos que debería ser Álvarez o quizás Bueno. Por ranking, Chile debería ganar todos los partidos hasta el dobles. Ahora, el hecho de que se juegue en Perú y de que sea al mejor de tres sets hace que pueda haber resultados más sorpresa. A cinco, generalmente el mejor es el que termina ganando. Por ejemplo, Varillas tenía dos sets a cero a Aliassime en Roland Garros. Eso hace que la serie se ponga más divertida”, dice.

En esta misma línea, advierte que “por ranking, Chile debería ganar todos los partidos, pero por intangibles o cosas que no se pueden controlar, creo que un Varillas inspirado puede ganar sus dos partidos y ahí habría que ver quién podría ganar el tercer punto”.

Con respecto a los jugadores chilenos, destaca a Nicolás Jarry. “Ha madurado mucho y veo que tiene mucho potencial. Me parece que todavía no ha tocado techo, tuvo una experiencia muy difícil con lo de la suspensión y debió empezar de nuevo con el ranking, pero es un jugador al que veremos en cualquier momento en los grand slams y que va a empezar a ganar partidos grandes”, sostiene.

En cuanto a la mejor raqueta del país, Alejandro Tabilo, es más crítico. “Me parece un gran talento, con mucha potencia, pero a veces lo veo motivado y otras, no. Como que a veces se va un poco de los partidos y creo que eso hay que saber explotarlo en una instancia tan importante como la Copa Davis”, apunta.

La mejor raqueta

Por otra parte, Arraya destaca el gran momento del número uno peruano, que por primera vez en su carrera llegó al top 100, y el amplio conocimiento que tiene del recinto donde se disputará la serie. “El hecho de que Varillas últimamente ha estado ganando mucho en Perú y en ese estadio y eso definitivamente le favorece. Lo puede aprovechar porque hay muchas que conoce; la cancha, la superficie, las pelotas...”, indica. Y agrega que no le sorprende su avance: “Ha seguido el proceso, sigue mejorando mucho. En mi opinión, le falta mejorar el juego de aire, la volea. Es un jugador con una gran potencia y ahora lo he visto más asentado”.

Pablo Arraya y Juan Pablo Varillas, en el último enfrentamiento contra Chile. Foto: AGENCIAUNO.

El extenista fue el responsable de que la mejor raqueta peruana debutara en Copa Davis, justamente frente a Chile. En esa ocasión el elenco nacional se impuso 5-0 en el Club Palestino y Varillas cayó en cuatro sets frente a Nicolás Jarry.

El coach recuerda que observó dos cosas que lo llevaron a tomar la decisión: “Lo vi jugar dos puntos y ya me di cuenta de que tenía un talento muy especial; un peso de bola, muy buen balance... No te podría explicar, pero en unos cinco o diez segundos me di cuenta y dije ‘este va a ser uno de mis jugadores con el que voy a trabajar en los próximos años’. Técnicamente me pareció bastante fluido. Y lo segundo es que (Duilio) Beretta era nuestro número uno, con muchas victorias, que se retiró en un momento que hasta él lo lamenta, pero en ese momento no veía a nadie como número dos que tuviera el talento, la facilidad y el futuro de Varillas. Es un jugador que no sale todo el tiempo, tiene ciertas condiciones físicas que se ven que va a ser un deportista destacado”, recuerda.

Finalmente, comenta las razones que lo llevaron a abandonar la capitanía peruana, hoy en manos de Tupac Américo Venero. “En nuestro país es más complicado hacer procesos a largo tiempo. Apenas cambió la federación, a pesar de haber ganado el Grupo II, me dijeron que como yo vivía en Estados Unidos, ellos preferían tomar otra camino, pero yo siempre trato de ayudar. Tengo allá mi academia, mi hermana (Laura, extenista)”, dice.

Y en ese contexto resalta el trabajo de Luis Horna en la difusión del tenis peruano. “A Lucho hay que agradecerle, porque ha hecho challengers y ha empezado a trabajar en el proceso a largo plazo. Es bueno que él esté ahí, porque ha puesto de su parte para seguir sacando jugadores”, remata.