Pajarito Valdés pasa factura a Salas: "Este es el karma en su máxima expresión"

Jaime Valdés pasa factura. En la mente de Pajarito, hoy jugador de La Serena, sigue dando vuelta su salida de Colo Colo. La intención del volante siempre fue retirarse en el Cacique, pero su enfrentamiento con Mario Salas terminó de sacarlo de Macul. Y hoy, en la salida del DT, el volante lo recuerda en sus redes sociales.

Es que luego que Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, informara la destitución de Salas, Pajarito utilizó las redes sociales para manifestarse. Tal como lo ha hecho en otras oportunidades, el formado en Palestino aprovechó Instagram para enviar un mensaje: "Este es el karma en su máxima expresión", fue el video de una batalla de Hip Hop que publicó Valdés.

A comienzo de año, Pajarito ya había dejado en claro su distancia con el DT: "Mario Salas tiene una forma de trabajar que yo no comparto, yo creo que por eso no jugué mucho con él, su forma de juego es muy directa, yo creía que hay momentos em que se debe hacer la pausa y hacer circular la pelota para encontrar los espacios, yo creo que eso no le gustaba a Mario Salas de mi juego y por eso decidió sacarme. ¿Qué me dejó Mario Salas a mí? Creo que muy poquito, casi nada, yo no comparto su forma de plantear los partidos y su forma de juego", señaló.