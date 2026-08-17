Papá de Eduardo Vargas: “Muchos lo daban por muerto; recuperó su nivel del 2011, corre como cabro de 18”

Universidad de Chile sigue firme en su lucha por recortarle distancia a Colo Colo en la lucha por el título de la Liga de Primera. A pesar de que este sábado los azules comenzaron abajo en el marcador tras un error de Gabriel Castellón en los primeros minutos del encuentro, los universitarios sacaron adelante el partido y se impusieron por 3-1.

Uno de los jugadores destacados fue Eduardo Vargas. El delantero fue clave en la jugada que acabó en el tercer tanto y le dio algo de tranquilidad al equipo en los últimos minutos.

Durante este tiempo, el padre del ariete aprovechó para alabar las condiciones físicas de su hijo. “Está súper bien, retomó su nivel del 2011. Lo veo correr como un cabro de 18-19 años. Corre más que algunos de los muchachos. Está bien físicamente, es un lindo regreso. Muchos lo dieron por muerto, que ya no corría y era un viejo crack”, señaló Yayo Vargas en diálogo con Rayando el CDA.

Para sostener su argumento, incluso ocupó a otro jugador que retornó como ejemplo. “Para que se den cuenta de que tienen que hablar bien primero de la gente. No llegar y hablar mal de algún jugador. Así como muchos hablaron mal también de Marcelo Díaz”.

Pensando en el Superclásico

Hasta Ahora, Marcelo Díaz ha conseguido estar presente en 23 partidos en la temporada 2026, aportando 10 goles y cinco asistencias, números que lo vuelven una de las principales cartas de ataque de Fernando Gago de cara al Superclásico de este fin de semana.

De hecho, tras la victoria contra Deportes Limache, el entrenador argentino proyectó este duelo. “El hincha lo tiene que vivir durante toda la semana, porque el sentimiento del hincha es lo más lindo que tiene el fútbol. A partir de eso, que se queden tranquilos porque este equipo va a dejar todo e intentar darles una alegría. Sabemos lo que significa el clásico y trataremos de llegar de la mejor forma al partido. Necesitamos seguir ganando para descontar puntos, esa es nuestra meta. El equipo metió hasta el final y eso enorgullece”, indicó.

En la oportunidad, también abordó las complicaciones enfrentadas. Entre ellas, el fallo de Castellón en la apertura del marcador. “El error es una parte del juego y es normal que pase. A veces pasa con los delanteros o los defensores, pero en este caso pasó con el portero. Tenemos que seguir trabajando para evitar y darle más facilidades a esa situación de juego. El equipo hizo un gran partido, porque en todo momento entendíamos cómo y dónde lo teníamos que jugar. Eso es importante para nosotros”, valoró.

A su vez, celebró la participación de uno de los refuerzos para el segundo semestre. “Gonzalo (Reyna) es un jugador que todavía está en proceso de formación. Me pone muy contento que anote y que sume minutos, así que estamos en ese proceso”, expuso.

Por lo pronto, Eduardo Vargas y la U deben alistar el próximo Superclásico. Este duelo está programado para el domingo 23 de agosto a partir de las 15 horas en el Estadio Nacional.