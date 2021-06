Paqui Meneghini: “Estoy capacitado y preparado para dirigir a la U”

Francisco Meneghini (32) está ilusionado. El nombre de quien fuera técnico de Unión La Calera y Audax Italiano está dentro de los currículums que han sido sondeados por la directiva de Universidad de Chile para tomar la vacante que dejó Rafael Dudamel.

Paqui atiende a El Deportivo desde su hogar, en Santiago. El argentino, quien fuese ayudante de Sampaoli y Becaccece durante sus pasos en la U, y también del casildense durante su estadía en la Selección Argentina, repasa su presente en la actividad.

¿Lo han llamado de la U?

No, no me llamado nadie.

Y de otros clubes, ¿lo han sondeado?

Sí, ya llevamos un tiempo sin equipo y con el cuerpo técnico estamos moviéndonos, viendo distintas ligas y analizando las ofertas. De momento no se ha concretado ninguna por diferentes motivos, pero estamos expectantes.

Estuvo a una firma de llegar a Unión La Calera...

Estaba todo avanzando, pero en detalles finales respecto a lo contractual no nos pusimos de acuerdo. Pero igual estoy agradecido de que hayan pensando en mí para volver. Quizás será en otro momento.

¿Se siente preparado para dirigir a un grande como la U?

Sí, me considero capacitado y preparado para dirigir a un equipo tan importante como la U.

¿Por qué está capacitado para dirigir a la U?

Me siento preparado por la trayectoria que tengo en el fútbol. Ya llevo 15 años trabajando en esto. Cuando decidí empezar mi carrera como entrenador principal era porque ya me sentía preparado para hacerlo. Todas las experiencias previas que tengo me han moldeado para estar preparado para lo que toque ya sea la U o cualquier otro equipo importante.

Tiene 32 años...¿no le juega en contra su juventud?

No lo veo así. Tengo 32 años pero llevo 15 trabajando en el fútbol cuando generalmente un entrenador a mi edad quizás ni siquiera está empezando. En ese caso, lo siento como un proceso natural que me tocó vivir a mí. Entiendo que no es lo común, pero es lo que me tocó y estoy capacitado.

Ya ha dirigido camarines díficiles como ayudante. Tuvo dos pasos por la U y por la Selección Argentina, con Sampaoli.

Sí. En La Calera también entrené jugadores con mucha jerarquía, que jugaron en Europa, jugadores grandes. En Audax Italiano también entrenamos jugadores de mucha calidad. Creo que por ahí no habría problemas.

¿En sus anteriores pasos compartió con jugadores del actual plantel de la U?

Sí, trabajé en distintas situaciones con varios de ellos. Con algunos en selecciones menores, con otros en el primer equipo, con otros en la Selección. Hemos coincidido en diferentes momentos.

¿Le ha escrito frente a la posibilidad de ir a la U?

No, no. Soy muy respetuoso. Entiendo que esa es una decisión que pasa por lo dirigentes por lo que a mí no me corresponde hablarlo con los jugadores. Y como te dije al principio, de momento no me ha contactado nadie.

¿Cuál es su diagnóstico del plantel de la U?

Más que hacer un diagnóstico, como cuerpo técnico estamos al tanto de lo que está pasando en la liga chilena, miramos a todos los equipos, pero creo que no corresponde hacer un diagnóstico desde afuera. Lo que sí considero es que la U tiene un buen plantel para pelear arriba.

¿Con el plantel de la U le alcanza para pelear el torneo?

Tiene un buen plantel, sí. Estando ahí hay que trabajar, pero sí hay muchos jugadores que han sido campeones, algunos en la U, otros en otros equipos, hay una mezcla de experiencia y de jugadores jóvenes. Considero que tiene un plantel para pelear arriba.

Llega a una U que parece ser una tritutadora de técnicos. ¿No le da temor el desafío?

Es que el técnico no puede tener miedo. Si un técnico tiene miedo no puede hacer su trabajo. Me siento capacitado, me siento con las herramientas tanto yo como mi cuerpo técnico para entrenar equipos importantes y a partir de ahí estamos esperando algún proyecto que nos termine de convencer para poder empezar.

¿Que la U esté tan complicada le motiva más a dirigirla?

No, no me he puesto a pensar en eso...si me motiva más o menos. Como cuerpo técnico estamos listos, hemos hecho hincapié en algunas cosas, hemos trabajado de manera interna, hemos visto partidos. Estamos esperando lo que nos toque.

Su juego se caracteriza por ser ofensivo.¿En la U lo mantendría?

En el caso de la U, con más razón habría que profundizar en lo ofensivo. En los equipos grandes hay que ser protagonista y la U no es la excepción de eso. La U es un equipo que se ha caracterizado históricamente por ir al frente y al mismo tiempo tener un espíritu combativo. Eso debe mantenerse.