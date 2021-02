Paredes sufre dos veces: Quinteros no lo cita y ByN no lo renueva

Dijeron que ante La Calera sufría “molestias físicas”, pero la verdad es que Gustavo Quinteros decidió no citar a Esteban Paredes, para jugársela por Iván Morales y Javier Parraguez,

Y lo mismo pasó ahora. El adiestrador albo dejó a la leyenda del Cacique en su casa, mientras el equipo viajaba al norte para enfrentar a Iquique (mañana, 21:30 horas). Determinación que le dolió al eterno goleador del elenco mapuche, más no quiso hacerlo público pues entiende que hoy la prioridad es asegurar la permanencia. “Uno debe respetar las decisiones del técnico y si ve a un compañero que está mejor, yo no tengo ningún problema. Esté dónde esté, siempre voy a apoyar”, aseguraba en su última conferencia de prensa.

Pero el Tanque quiere estar ahí, en la cancha. Por algo adelantó su recuperación infiltrándose el pie izquierdo, para que la fractura que sufrió ante Audax Italiano no lo dejara fuera de las finales que está viviendo la escuadra de Macul. Y las estadísticas lo avalan, ya que el nacido en Cerro Navia lleva tres goles en 762 minutos (uno cada 254 minutos), mientras que Parragol suma dos celebraciones en 1.090 minutos (uno por 545) y el hombre de los carretes infló la red sólo una vez en los 389 minutos que mojó la camiseta.

A esto se le agrega que desde Blanco y Negro no han tenido ni un gesto que indique que desean conversar con él para renovar su vínculo hasta junio próximo. Y si bien públicamente todos los involucrados han dicho que eso sólo lo verán una vez que termine el campeonato, el máximo artillero de los torneos nacionales ya avisó que desea jugar un semestre más, sin importarle la división donde esté el equipo de sus amores.

Por lo mismo, al entorno de Esteban Efraín no le gusta nada que el hombre se quede afuera, puesto que podría ser una señal para que el directorio de la concesionaria no quiera extender su vínculo. Jugar para mantener a Colo Colo en Primera y retirarse con el estadio lleno, son los dos sueños que tiene Esteban, según cuenta un amigo del centrodelantero. Deseo que favorecería a la sociedad anónima, porque el último Superclásico de Paredes en el David Arellano significarían jugosas ganancias económicas (más aún si es con público) y a eso se le suma su último compromiso en la competencia y su despedida. Pero ya sabemos que ambos bloques de ByN no se caracterizan por ser buenos administradores.