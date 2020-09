Pellegrini carga contra la liga española por el cambio de horario

Todavía no comienza la liga española y Manuel Pellegrini ya está pasando rabias. Este domingo, el Betis visitará al Alavés en su primer partido de la temporada. Originalmente, el partido iba a disputarse el lunes. El cambio en la programación irrita al Ingeniero, quien se caracteriza especialmente por la planificación de su trabajo.

“Me extrañó que se pudiera organizar un cambio a tres días de un partido porque la planificación del trabajo semanal es absolutamente distinta. Creo que para los equipos a los que le cambian la fecha cuando está programada una actividad diaria es muy malo. Que una liga tan importante como la española tenga esos cambios no me parece bien”, manifestó el entrenador chileno respecto de la modificación.

“En una liga de esta magnitud no puede ser que a tres días cambien la hora y el día, y que todavía no sepamos la fecha del segundo, ni el tercer partido. Tiene que haber capacidad de planificación mejor para una liga tan importante. Ojalá sea un momento puntual de alguna divergencia que se arregle en el futuro. Que haya un calendario estable y que jugadores y técnicos puedan saber exactamente cuándo se juegan los partidos, es bueno para los hinchas, televisión y todo el mundo", insistió el Ingeniero respecto del cambio.

Misterio por Bravo

El estratega mantuvo el misterio respecto de la formación titular, en la que puede aparecer Claudio Bravo, una de las flamantes contrataciones del equipo andaluz. “La decisión no solamente del portero sino del resto de los componentes del primer once lo estamos decidiendo. Mañana o el día del partido veremos el once titular, por ahora estamos analizando una serie de conceptos en todos los puestos”, enfatizó.

Sin embargo, volvió a elogiar al guardameta de la Selección, a quien observa en buen nivel. "No tiene ningún problema. Es un gran profesional y tuvo unas vacaciones bastante cortas porque el Manchester City terminó bastante tarde que el resto de los clubes con la Champions. Se cuida mucho y desde el primer día se entrena al 100%, hizo el trabajo normal de los porteros en los entrenamientos y en los partidos que jugamos. Lo veo muy bien, tiene una edad que para el arquero no es mayor. Hay muchos porteros de su edad y creo que va a ser un gran aporte para el equipo por su experiencia, su capacidad, su trayectoria y su mentalidad de club grande. Estamos todos muy contentos con él”, sentenció.