Pellegrini, DT del Betis: “Los mismos que criticaban a Bravo hoy seguro ya no lo hacen”

Manuel Pellegrini terminó apesadumbrado tras la derrota de su Betis frente a Eintracht Frankfurt. No tanto por el resultado, sino más que por la manera en que el equipo concedió esa caída.

“Estamos concediendo goles tontos y eso te produce un desgate físico y mental mucho más grande. Ahora vamos a Alemania a buscar ese 1-0 que nos dé la clasificación”, aseguró el DT en conferencia de prensa el entrenador chileno.

Y asimismo ahondó en sus dichos: “Regalar un gol por partido es un problema, no podemos remar contra un marcador adverso, eso cansa mucho más. Necesitamos seguridad defensiva, pero no perdemos por cansancio. Siempre un equipo en desventaja es acelerado y tiene más pérdidas de balón. El que va en ventaja tiene más espacios”.

Respecto del duelo ante los germanos, el Ingeniero aseguró que la derrota se debió más que nada a errores propios en la primera parte. En la segunda, reconoció, que debieron remar desde atrás.

“En el primer tiempo terminamos perdiendo 2-1, pero el Eintracht prácticamente no llegó. Se puso en ventaja con un centro que se metió en el segundo palo y por un error nuestro. En el segundo siempre estuvimos jugando en desventaja lo que implica un desgaste más grande. Ellos podrían haber hecho dos tres o goles que hubiera sido decisivos, pero seguimos vivos en la eliminatoria”, aseguró Pellegrini.

Una de las figuras destacadas de los sevillanos fue el meta Claudio Bravo, Si bien el entrenador no quiso entrar en elogios, sí respondió que “los mismos que criticaban a Bravo hoy seguro ya no lo hacen. Personalmente, no hago evaluaciones individuales, son ustedes los encargados de hacerlo”.

De la misma manera, remató que “no es el momento de hacer balances negativos ni evaluaciones pesimistas, porque las expectativas están muy por arriba de lo que esperaba el club”.