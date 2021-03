Pellegrini: “Lo menos que merecíamos ante Sevilla era el empate”

Manuel Pellegrini no pudo llevarse al menos un empate del Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, el técnico chileno se mostró conforme por el espíritu ante un rival que no fue superior a su Betis.

“Lo menos que merecíamos era el empate. Tratamos de ganar desde el minuto uno. Tuvimos la personalidad para hacerlo con opciones de marcar al menos un gol. Sevilla hizo un partido acorde al marcador. No tengo reproches para el equipo por la actitud, las ganas y la competitividad. El fútbol tiene acciones que marcan los resultados. Hicimos el partido correcto, Sevilla se defendió bien, tuvimos un par de ocasiones y no la concretamos”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, también comentó que “nos ha faltado tener la tranquilidad en la jugada final, buscamos todo el partido por ambos flancos. Nosotros enfrentamos a un equipo que defiende muy bien como Sevilla, pero nos faltó precisión. Pudimos al menos empatarlo, pero no se logró. Me hubiera ido preocupado si no hubiera visto actitud ante un equipo de Champions”.

Derbi en deuda

Sin embargo, el entrenador santiaguino lamentó no haber podido ganar este nuevo derbi andaluz, luego de haber empatado 1-1 como local en la primera rueda del campeonato.

“Los resultados están ahí, en el Benito Villamarín fuimos ampliamente superiores y hoy lo menos que merecíamos era un empate. No se consiguió, pero el equipo sigue en la senda correcta, es importante, porque nos enfrentamos con equipos de Champions de presupuestos altísimos como Sevilla, Barcelona o Real Madrid”, aseguró el DT.

Pese al resultado, Pellegrini aseguró que esto no cambia los planes del equipo, ya que es “un ejemplo de la confianza con la que estamos trabajando. Esto no cambia nuestros objetivos. Si ganábamos hubiéramos apretado a Sevilla. Aunque quedan partidos para lograr nuestros objetivos. El hincha del Betis no creo que tenga reproches de este equipo, por espíritu y la personalidad, además del fútbol que ha desarrollado”.

Uno de los más contrariaos por la derrota fue el mediocampista Sergio Canales, quien reconoció la supremacía del Betis sobre el cuadro de Julen Lopetegui.

“Con muy poco nos han ganado el partido. Ellos defienden bien y juegan mucho a la contra. Con la pelota nos sentíamos cómodos. En las transiciones nos ha faltado la verticalidad para tener ocasiones claras. Es frustrante irse con este resultado, pero tenemos otro partido el viernes contra Levante”, sostuvo el volante albiverde.