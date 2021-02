Pellegrini se encumbra en España: “El mejor Betis de los últimos 16 años”

A Manuel Pellegrini se le están dando los buenos resultados en España. El Betis, este 2021, ha mejorado su rendimiento y está en la sexta posición en la Liga Española. El mérito del Ingeniero no ha pasado desapercibido y en los medios españoles ya publican piropos hacia el buen trabajo que ejerce con el club.

“El mejor Betis de los últimos 16 años”, tituló Mundo Deportivo en una nota sobre las estadísticas de la campaña de los verdiblancos. “De la mano de Pellegrini suma 36 puntos en 24 jornadas, su puntuación más alta a estas alturas de Liga desde la temporada 2004-05, cuando ganó la Copa y fue a la Champions con Serra”, escribieron.

“El Real Betis, en lo que va de año 2021, suma en Liga 5 victorias, 2 empates y una sola derrota, y contando los partidos de Copa solo ha perdido uno de los 12 últimos (8G 3E 1P), aunque uno de esos empates le supuso la eliminación en los penaltis en los cuartos de final ante el Athletic. Hay que remontarse al final de la temporada 2004-05 para encontrar una racha con tan pocas derrotas del Betis: entonces solo perdió un partido de 15 (6G 8E 1P), lo que le valió la clasificación para la Champions y el título en la Copa del Rey”, agregaron.

Por su parte, Marca también dedicó palabras para el trabajo del técnico chileno: “Pellegrini ha sabido dar con la tecla y ampliar al máximo su margen de maniobra en el banquillo, recuperando para la causa a muchos futbolistas que apenas habían tenido protagonismo en la primera mitad del campeonato. Con esta inercia ganadora y un tramo más asequible del calendario, el Betis, ahora sí, sueña con regresar a Europa tres temporadas después de su última presencia”.

Tras su última victoria, la de este viernes ante el Getafe, el Ingeniero valoró también el rendimiento del equipo. “Hemos adquirido una regularidad. A principios de temporada lo hicimos bien, ganando los dos primeros partidos, sin goles en contra. Luego tuvimos un partido en el que fuimos muy superiores al Real Madrid, que lo perdimos, bastante conflictivo. No nos recuperamos en Getafe y después volvimos a hacer un gran partido en Valencia. Ahí empezaron un par de meses de irregularidad, lógico cuando se está cambiando sistema, funcionamiento, concedíamos muchos goles. Pero en ese aspecto, a la medida que se va trabajando y se va adquiriendo una idea, el equipo va a mejorar. Y no hay ningún equipo que pueda estar bien si no hay rendimientos individuales altos”.

El Betis marcha sexto en La Liga, superado, en orden desde el líder hacia abajo, por el Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Real Sociedad. Esta fecha, solo los merengues sacaron la cara entre los tres clubes grandes de España. Vencieron por 0-1 al Real Valladolid de Fabián Orellana. Por su parte, los colchoneros cayeron 0-2 ante el Levante, mientras que el Barça igualó 1-1 ante el Cádiz.