Pellegrini tras la goleada: “Tenemos alegría y no euforia, debemos terminar bien la temporada”

Manuel Pellegrini no se inmuta. Ni siquiera los 12 goles que convirtió su Betis en los últimos tres duelos lo sacan de la mesura. Tras el paso a semifinales en la Copa del Rey, con el expresivo 4-0 en casa de la Real Sociedad, sacaron al técnico chileno de su objetivo final.

“Estamos muy felices por estar en la semifinal de la Copa. No me gusta comparar situaciones, llevamos dos años en el Betis con momento positivos y negativos. Se celebra con mesura, pero el equipo refleja mucha ambición y lo demuestra en el campo de juego. Pasar a las semifinales no es la noche más importante, pero tenemos que seguir peleando por conseguir algo y luego veremos si es la más importante”, explicó el santiaguino en rueda de prensa.

Eso sí destacó que “llegar a esta instancia ya es un logro respecto de la temporada anterior, cuando nos quedamos en cuartos por penales ante Athletic de Bilbao. El equipo está en una dinámica positiva. A pesar de marcar tres goles en los últimos cuatro partidos, el equipo ha logrado una regularidad importante, aspirando a todo lo que se pueda. LaLiga es el próximo partido, un rival importante como Villarreal, eso es lo inmediato. El fútbol cambia rápidamente”.

Pese a la mesura, el DT no pudo dejar de reconocer el esfuerzo de un equipo acotado, después de la disputa de la fecha eliminatoria y de las lesiones que afectan al equipo.

“Este es un mérito del plantel, porque todos se ven involucrados y cuando les toca jugar responden. Ganamos en un campo difícil ante un muy buen equipo. Seguimos peleando en Europa y el equipo adquiere confianza y equilibrio”, aseguró el ex Málaga.

E insistió que “enfrentar a la Real con 8 o 9 menos es una ventaja importante, el plantel lo supo sobrellevar. Tenemos que seguir peleando en esta segunda vuelta, en dos semanas jugamos la Copa de Europa para seguir lo más arriba posible. Los jugadores responden a esa exigencia mental y física en tres campeonatos. Es fundamental el compromiso de los jugadores”.

Equipo equilibrado

Para el entrenador chileno, el rasgo más importante del proyecto es la versatilidad que ha alcanzado su escuadra en estas casi dos temporadas l mando de los andaluces.

“Hemos logrado un equilibrio importante, recuperamos bien el balón y salimos rápido al ataque. Quizás antes la defensa era criticada, pero el equipo tiene dos switchs, uno en ataque y otro en defensa. Llegamos al arco contrario con bastantes jugadores, con una mecánica muy buena. El equipo trabaja de la misma manera. Tuvimos tres derrotas seguidas y no cambiamos los sistemas tácticos. El equipo entrena y el domingo juega de la misma manera, sin importar el rival o el campo”, confirmó el Ingeniero.

Sobre la gran faena de los últimos enfrentamientos, el entrenador reconoció que “hemos ocho goles en dos partidos ante un rival que es absolutamente directo en la LaLiga. Los equipos alrededor nuestro se reforzaron bastante como Barcelona, Atlético o Villarreal. No debemos descuidar el torneo local, quedan 16 partidos y viene el torneo continental. Tenemos alegría y no euforia, debemos terminar bien la temporada”.