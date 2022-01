Pellegrini: “No soy yo la primera figura del Betis, son los jugadores los que hacen la diferencia”

La luna de miel entre los hinchas del Betis y el técnico Manuel Pellegrini recién comienza. Tras el 4-0 sobre Deportivo Alavés, la parcialidad del Benito Villamarín ovacionó al entrenador chileno, quien dijo sentirse feliz por el cariño de los hinchas.

“Por suerte tuve la misma alegría en Málaga y Villarreal y ahora Betis. Uno no se puede sentir más contento con el reconocimiento de la grada, lo importante es que lo jugadores se sientan bien. Pero no soy yo la primera figura del Betis, son los jugadores los que marcan la diferencia”, dijo el DT, quien está blindado en más de 6 millones de dólares, tras la extensión de su contrato.

Asimismo, reconoció las motivaciones que lo llevaron a Sevilla: “Me gustan los desafíos en mi carrera. Betis venía de una mala temporada. Si vine es porque creía que se podía hacer algo importante y me parecía interesante. Uno llega y se encuentra con jugadores asimilando conceptos y contentos cómo juegan”.

Sobre el alto rendimiento de su equipo, El Ingeniero explicó que “hicimos un partido completo. Salimos con la actitud de los últimos partidos, con la misma intensidad. Tuvimos rendimientos muy altos, una defensa sólida y muy creativos en ataque. Hicimos tres cambios respecto del duelo ante Sevilla, pero uno hace esos reemplazos de acuerdo con la confianza que le dan los futbolistas, con un rendimiento muy parejo”.

Para los agoreros

Consultado sobre los pronósticos de los agoreros que aseguran que Atlético de Madrid y Barcelona terminarán en puestos de Champions, el técnico del equipo del tercer puesto en LaLiga ironizó en la respuesta.

“No sé cómo adivinan el futuro, no sé cómo tienen la capacidad de hacerlo. Respecto de eso no hay nada qué decir. Estamos conscientes de que quedan 17 partidos, 51 puntos por jugar. Intentaremos ganar al próximo rival, eso es lo único claro. Estamos en competencia en la Copa del Rey y en la Europa League. Nuestro objetivo se centra en Espanyol y veremos lo que sucede a final de temporada”, aseguró el ex West Ham United.

Pese a los 37 puntos, Pellgrini va por más, ya que “uno tiene que ser ambicioso y mejorar en muchos aspectos. De repente, un partido como el de hoy piensas que estás en tu límite. Pero la idea es mantener el convencimiento, no importa el rival. Hay distintas maneras de ganar y este equipo está convencido de la manera como juega”.

De la misma manera descartó posibles incorporaciones antes del 31 de enero: “Uno nunca se cierra las puertas a nada, pero hay una realidad económica que no podemos desconocer. A primera vista no creo que seamos partícipes del mercado de enero. Tenemos tres competencias distintas y este plantel ha respondido en todas”.