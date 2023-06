Pep Guardiola le pone fecha a su salida del Manchester City

El Manchester City con Pep Guardiola al mando del cuerpo técnico ha tenido un cierre de temporada fantástico. Primero aseguraron el título de la Premier League. Luego vino el título de la Copa FA que le ganaron al Manchester United y luego cerraron el triplete con la obtención de la Champions League en una cerrada definición contra el Inter de Milán.

Todo esto tiene al entrenador español en uno de sus mejores momentos. Claro que según informan en Inglaterra el vínculo entre el DT y el equipo celeste de la ciudad de Mánchester ya tiene una fecha para su término.

Según indica The Guardian “Pep Guardiola tiene la firme intención de dejar el Manchester City en dos años cuando expire su contrato”, asegura el medio, cerrando así su mandato en 2025 cuando cumpla nueve años en el club.

También detallan que tras entrenar al Barcelona en España y al Bayern Múnich en Alemania decidió ir a Inglaterra buscando suerte y encontrándola en el Manchester City. Así, su próximo desafío podía ser partir a Italia para darse el lujo de dirigir en las principales ligas de Europa. Sin embargo, ahora la meta apuntaría a otro aspecto.

“Se entiende que Guardiola ha cambiado su forma de pensar. Una opción puede ser entrenar a una selección nacional”, señalan.

Celebración total

Claro que para que ello ocurra aún faltan algunos años. Por ahora, Guardiola mantiene el ánimo en lo más alto tras consagrarse otra vez en la Champions y piensa en un merecido descanso.

“Por el momento, no tengo la suficiente energía para pensar en la próxima temporada. Ganar esta competición y conseguir el triplete es tan difícil que la manera hoy no importaba. Lo que importaba era ganarla”, señaló tras la final.

“El mérito de este equipo es por todos los trofeos que hemos ganado. Hoy hemos enfrentado a un gran equipo. A nivel físico la batalla contra el Inter ha sido grande y hemos tenido la suerte que no tuvimos en el pasado”, agregó más adelante.

También comentó que “no me considero nada especial por haber ganado y si pierdo no me siento un perdedor. En el fútbol esto puede pasar. Nosotros éramos favoritos pero el Inter es un equipo muy fuerte. Están decepcionados como nosotros estuvimos hace dos años cuando perdimos con el Chelsea, pero el fútbol sigue y lo tienen que intentar el año que viene”.