Pese a la molestia de la selección peruana: cumbre APEC obliga al cambio de estadio del partido ante la Roja

El próximo duelo de la Roja está próximo a sufrir un cambio. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, informó que están realizando gestiones para cambiar el recinto del duelo entre la selección chilena y el conjunto local.

El cotejo está programado para el 15 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, debido al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo en la capital entre el 10 y el 16 de dicho mes, este podría trasladarse de lugar.

“Estoy en condiciones de informar que se están haciendo esfuerzos muy significativos para que el partido de la selección peruana ante Chile se desarrolle no en el Estadio Nacional, porque es un espacio deportivo muy céntrico y podría afectar de manera significativa el normal desarrollo de las actividades vinculadas al APEC”, comenzó señalando Adrianzén.

“Estamos pensando que eventualmente que este partido se desarrolle en un lugar diferente y más alejado del centro de Lima o del lugar donde se desarrollan estas actividades por APEC”, continuó.

Polémica en Perú

Según información de El Deportivo, el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental, recinto de Universitario de Deportes, ubicado en la zona este de Lima, concretamente en el distrito Ate.

No obstante, pese a ser el recinto con más capacidad del país, con unos 80 mil espectadores (30 mil más que el Nacional), su designación desató molestias en la selección peruana.

“Hay mucha molestia en los jugadores y el comando técnico por esta posibilidad de que el gobierno no le dé las garantías al Estadio Nacional. No le encuentran mucho sentido porque el APEC se sabe hace mucho tiempo y la fecha del partido también se sabe hace mucho tiempo. Incluso si era el 14, también es complicado. Finalmente, hubiesen dicho ‘no se juega en Lima’. Lo que se paraliza es Lima en general. No tendría sentido que le den garantías al Monumental y no al Nacional, cuando lo que se paraliza es la Javier Prado y es un caos ir”, indicó el periodista Diego Rebagliati en el programa Al Ángulo.

“Es un tema incómodo porque el equipo llega en este momento sin saber dónde va a jugar. Aparentemente les dicen Estadio Nacional, pero podrían no haber garantías y te vas al Monumental. Van a cerrar la Javier Prado y eso va a entorpecer mucho más el camino al Estadio Nacional”, añadió David Chávez.

La situación ocurre en medio de una polémica en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pues su presidente Agustín Lozano fue detenido por la policía durante la madrugada de este jueves, además de una serie de directivos y funcionarios. Se les acusa de formar parte de una organización criminal a la que se le atribuyen diversos delitos como fraude, corrupción, lavado de activos, entre otros.