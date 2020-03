Piojo Herrera tras la recuperación de Castillo: “Realmente estuvo en riesgo su vida, afortunadamente salió todo adelante”

El técnico del América de México, Miguel Ángel Herrera, se refirió a la recuperación de Nicolás Castillo después de haber sufrido una trombosis en la pierna derecha. De hecho, el jugador recibió ayer el alta médica, situación que fue informada por el club.

Tras esto, el Piojo se refirió a la situación médica que debió enfrentar el chileno. “Al principio estuvo muy decaído, fueron situaciones muy duras, cuando realmente estuvo en riesgo su vida, afortunadamente salió todo adelante. Ayer, se veía animado cuando salió del hospital”, declaró el técnico mexicano en diálogo con Radio Agricultura.

"Creo que le han cargado un poco la mano, pero es más mala suerte. Nico cayó bien en el grupo, se adaptó de buena manera y esperemos que cuando vuelva se le quiten todas esas malarias", prosiguió el DT en referencia a sus lesiones.

En cuanto al proceso de recuperación, Herrera adelantó que será a largo plazo. "El pronóstico del doctor es de 10 meses a un año. Entonces no sabemos bien, ya empezó a caminar, apenas va a su casa. Ahí empezará a hacer un poco de rehabilitación. Pero vemos difícil que este año vuelva a las canchas", señaló.

“Esperemos que regrese como todos lo hemos visto. No me atrevo de decir cuándo volverá. Lo que he visto es que Nico está bien, porque fue una situación difícil. Ahora está bien con sus dos piernas sanas”, cerró Miguel Herrera.