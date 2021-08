Poyet deja en suspenso su salida de la UC: “Es momento de esperar para decir cosas y tomar decisiones”

Universidad Católica no logra regularizar su campaña y pierde terreno en la disputa de los primeros lugares del Torneo Nacional. Más con el partido de este sábado, donde los Cruzados cayeron por 3-0 ante Palestino en La Cisterna, en un duelo que terminaron con 9 jugadores en cancha. Las críticas apuntan al director técnico, Gustavo Poyet, quien tras la derrota dejó dudas sobre su futuro en la banca de la UC y, este lunes, en una reunión de directorio, se definirá su continuidad en el club.

“Seguimos sin hacer las cosas bien todos. Iba para un 0-0 pero no nos servía. Intentamos tirar todo lo que teníamos para jugar el partido. Fue bastante triste. No es momento de estar hablando mucho, sino de calma, para no decir cosas que uno no hubiese querido decir”, dijo el DT en conferencia de prensa tras el encuentro.

“Prefiero estar con calma, no apresurarme a decir nada. Estoy en contacto con el club siempre. Es un momento de parar un poco, parar la pelota, poner el pie arriba y esperar para decir cosas y tomar decisiones. Yo soy muy honesto y a veces cuando uno es honesto dice cosas que duelen. Prefiero esperar a que pasen las horas. Tranquilos, ya hablaremos... La relación con el club es perfecta, el respeto es enorme. Vamos a seguir viendo qué es lo mejor para Católica. Acá lo importante es el club, lo que quieren de opciones para este año y que represente a los hinchas”, agregó.

Por último añadió una autocrítica, principalmente sobre sus malos resultados jugando afuera de San Carlos de Apoquindo: “Esa enorme diferencia de puntos ganados de local y visitantes nos tiene con los puntos que estamos. Es un tema mío, de mi forma de trabajar, de enganchar con lo que los jugadores necesitan”.