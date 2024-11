Presidenta de Palmeiras descarta a Neymar con duro mensaje: “Este club no es un departamento médico”

Neymar parece estar viviendo sus últimos días en Arabia Saudita. El brasileño, que recientemente había vuelto a las canchas a inicios de noviembre, luego de estar más de un año alejado de la actividad, tras sufrir una rotura de ligamentos y menicos que lo tuvieron 371 días fuera de las canchas, volvió a lesionarse hasta nuevo aviso.

“Sentí como si fuera un calambre, pero muy fuerte. Me haré pruebas y espero que no sea nada grave. Es normal, después de un año, que esto pase. Los médicos ya me habían avisado. Por eso tengo que tener cuidado y tener más minutos para jugar”, escribió Neymar en su cuenta de Instagram.

Semanas antes de concretar su ansiado regreso, el formado en Santos había anticipado que estaba apunto de pisar de nuevo el césped. “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer, es lo que más me duele”, dijo, evidentemente conmocionado, en el registro que se viralizó a mediados de octubre.

Su futuro, sin embargo, está en duda. En junio de 2025 finaliza su contrato con el Al Hilal y aún no se sabe donde recalara. Por lo mismo, diferentes equipos de Brasil lo han sondeado para evaluar su regreso. Su figura, más allá de todos los problemas físicos, siempre despierta interés.

Uno de los equipos en los que se vinculó, pero que rápidamente se descartó, fue Palmeiras. Leila, presidenta del Verdao, descartó cualquier intento de fichar a Ney de cara a la temporada 2025. “Él no irá a Palmeiras, este club no es un departamento médico”. “Quiero a alguien que venga inmediatamente, que pueda jugar mañana si el míster así lo desea. No aceptaré que fichemos a un jugador que no está en condiciones de jugar”, manifestó la timonel. “Es un gran jugador, pero se va al Santos. No sé, hay que preguntarle al Santos, pero aquí no, no vendría”, aclaró.

La llegada de Neymar a Arabia Saudita desde PSG en 2023 a cambio de 90 millones de euros había generado mucha ilusión y fue la operación más importante del mercado de pases. Sin embargo, los reiterados problemas físicos solo le permitieron disputar siete encuentros oficiales y marcar un gol.

El Inter Miami, en la mira

De acuerdo a lo informado por diversos medios europeos, su destino podría estar en el Inter Miami, donde estaría la chance de reeditar el mítico tridente con Luis Suárez y Lionel Messi. El DT del elenco norteamericano, Gerardo Martino, lo ve posible. “Ya habiendo venido Leo y el resto de los muchachos, todo puede pasar”, sentenció.

No obstante, desde su país de origen también lo miran con atención. De hecho, desde el Santos están confiados en que lograrán convencerlo de retornar. “Llega en junio. Esa es la conversación que estamos teniendo”, señaló Osvaldo Nico, vicepresidente del Consejo de Administración del club. El elenco brasileño ahora milita en la Serie B, donde son líderes. Retornar el Brasileirao es imperativo para concretar el anhelo. “Hubo una conversación rápida, que siempre son las más efectivas, pero para avanzar, el equipo debe mejorar”, reveló Marcelo Teixeira, presidente de la institución.