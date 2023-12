Punta de Lobos vuelve a ser protagonista en el surf nacional

El miércoles a las 8 de la mañana en punto arrancó la competencia del Punta de Lobos Pro, la tercera etapa del Circuito Nacional de la Selección Chilena de Surf.

Allí se disputaron las categorías de proyección sub 16, y de formación sub 14 y sub 12. Una de las figuras más destacadas fue la del corredor local de 14 años Inti Navarro, se mostró muy contento por su participación en la competencia.

“Está muy bueno el campeonato. Es bakán que lo hagan acá en Punta de Lobos porque siempre compito aquí. Estoy muy feliz de reencontrarme con amigos de todo Chile, eso es muy entretenido”, señaló Inti quien en la categoría sub 16 alcanzó una de las sumatorias más altas de la jornada con 9 puntos.

Otros jóvenes destacados fueron Emilio Labbé de Navidad, Raimundo Berry y Tomás Castillo de Puertecillo, y el pichilemino Tomás Castillo, el mayor puntaje de la categoría sub 16 que alcanzó 14,17 puntos. En sub 16 damas, las más destacadas fueron Gracias López de Puertecillo y Trinidad Gómez de Arica.

El Punta de Lobos Pro cuenta con el apoyo de SERNATUR y la Seremía de Deportes de la Región de O’Higgins. Es financiado gracias a los fondos FNDR 8% comunitarios del del Gobierno Regional, y la subvención municipal entregada al Club de Surf Punta de Lobos por la Ilustre Municipalidad de Pichilemu.

El evento finalizará este sábado 9 de diciembre y se puede ver en vivo a través del sitio puntadelobospro.com. También se puede obtener más información a través del Instagram @puntadelobospro.