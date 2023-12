¿Fin de ciclo? Solo el bloque de Aníbal Mosa sostiene a Gustavo Quinteros en Colo Colo

La continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo cada vez está más en entredicho. La derrota frente a Unión Española caló muy hondo en el Monumental, debido a que no solo dejó al Cacique sin chances de luchar por el título, sino que los dejó colgando en la disputa por el Chile 2 para Copa Libertadores, que da un boleto directo a la fase de grupos del certamen internacional.

Y si antes del partido ante los hispanos, el DT parecía tener avanzada su renovación con los albos e, incluso, se perfilaba como alternativa en la Selección, hoy la ecuación cambió drásticamente. En la concesionaria ahora hay muchas dudas acerca de renovarle el contrato al entrenador, principalmente por lo complejo que sería no ingresar a la fase grupal del certamen más importante del continente.

En las últimas, Aníbal Mosa fue el único que manifestó públicamente su deseo de mantener al santafesino en su cargo. “No, no tiene que ver con el título. Uno de los objetivos de este directorio es la renovación de Gustavo Quinteros. El trabajo que ha hecho en esta institución merece que siga trabajando con nosotros. Yo lo he planteado así desde un principio y espero que pronto lo podamos abrochar eso”, expresó a Dale Albo, junto con indicar su deseo de que no partiera a la Selección.

Las declaraciones no cayeron para nada bien en los otros sectores de la mesa de Blanco y Negro, debido a que en el oficialismo, encabezado por el timonel Alfredo Stöhwing, habían tomado la decisión de esperar hasta el final del campeonato para analizar el futuro de estratega y por el otro creen que “no le ayudó mucho” que el puertomontino, muy distanciado con los otros dos bloques, haya hecho una defensa tan férrea del estratega.

En ese contexto, se comienza a instalar con fuerza dentro de los otros bloques la idea de que el ciclo de Gustavo Quinteros se acerca a su fin. Aducen el desgaste en las relaciones y algunos no están de acuerdo en cómo ha manejado algunos temas con los jugadores. Uno de los ejemplos más recientes fue el de Emiliano Amor, sobre quien el adiestrador manifestó internamente la opción de no contar con él para la próxima temporada, aduciendo que no era el mismo tras la cirugía de tobillo a la que se sometió, una versión que confirman varios integrantes de la mesa.

Refuerzos y títulos

Por el lado del Club Social, liderado por Matías Camacho, la visión no es muy distinta. Son bastante críticos de las decisiones del entrenador, especialmente en el tema de los refuerzos, los que estuvieron todos dentro de las opciones que el DT presentó, pero cuyo rendimiento ha sido discreto. A saber: Darío Lezcano (a quien Quinteros quería sacar menos de tres meses después de su llegada); Fabián Castillo, quien no rindió y pasó largo tiempo lesionado; Ramiro González, por quien el adiestrador se jugó por llevar; y Matías de los Santos, reemplazante de Amor, y quien se lesionó gravemente a poco de llegar.

Con todo sobre la mesa, luego del partido del viernes frente a Curicó Unido y con los resultados en la mano, el directorio tomará la decisión final. Sin embargo, en el actual escenario, hoy Gustavo Quinteros está más afuera que adentro de Colo Colo y, salvo algo muy excepcional, todo indica que ciclo del técnico está cercano a su término sin importar el desenlace en la Copa Chile. De hecho, la dirigencia ya comienza a mirar algunos nombres para sentarse en la banca y el entrenador a mirar otros horizontes (ya ha sido sondeado desde el extranjero).

En cuanto a rendimiento, Quinteros presenta buenos números en su paso por Macul. Llegó en el momento más delicado de la historia del club, salvando del descenso a los albos en un histórico partido por la permanencia ante Universidad de Concepción, luego se quedó con la corona de la Copa Chile, el título del Torneo Nacional del año pasado y la Supercopa. Sin embargo, dejó una importante deuda internacional, donde los albos desaprovecharon claras oportunidades como local para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.