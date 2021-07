“Qué desastre”: el diario inglés The Sun incluye a Alexis Sánchez en el peor 11 del United en el siglo XXI

Mientras Alexis Sánchez define su futuro, en el Manchester United no lo olvidan. Según el diario The Sun, el tocopillano fue “un desastre” durante su paso por el club entre 2018 y 2019, y fue incluido en el peor 11 del siglo XXI que han tenido los Diablos Rojos. Las irregulares temporadas del Niño Maravilla después de brillar con el Arsenal aún no son perdonadas ni por hinchas ni la prensa.

“Qué desastre. Parecido a Di María en que tienes la impresión de que nunca quiso estar en el club. Se fue al Inter y ganó la Serie A con ellos, pero sus días como delantero de clase mundial no se han visto desde su etapa en el Arsenal”, publicó el medio inglés sobre el chileno.

Alexis fue posicionado como centro delantero en la vergonzosa formación, conformando un tridente junto a Depay por la izquierda y Di Maria por la derecha. El resto del equipo lo componen el portero danés Anders Lindegaard, con tres defensas por delante: Guillermo Varela, Marcos Rojo y Alexander Buttner. En el mediocampo se forman Bebe, Morgan Schneiderlin, Kleberson, y Wilfried Zaha.