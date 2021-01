Quién fue Josep Bican, el hombre de los 805 goles: ¿el mayor anotador de la historia por sobre CR7?

El debate está instalado: ¿quién es el máximo goleador de todos los tiempos? Las estadísticas dan para todo y las cifras no muestran uniformidad de criterios, ni tampoco concuerdan con el líder del escalafón. La interrogante volvió a asomar ayer, cuando Cristiano Ronaldo alcanzó los 760 goles oficiales en su carrera, ubicándolo como el gran artillero de la historia según el popular estadístico español MisterChip.

Como no hay coincidencia, otros sitios especializados y serios como RSSSF (también respaldado por la FIFA) dan al extinto delantero Josep Bican como el mayor anotador de la historia del fútbol. Se le atribuye la notable cifra de 805 goles en su carrera. Es todo un mérito considerando que jugó entre los años 30 y los 50, cuando el fútbol era completamente distinto al actual y no había tantas competencias como ahora. Además, el nombre de Josep Bican no está instalado dentro de los más grandes del fútbol mundial.

Ésta es la historia de un desconocido crack austro-checo, que nació el 25 de septiembre de 1913, en Viena, y falleció el 12 de diciembre de 2001, a los 88 años, en Praga.

El fútbol fue parte de su vida desde siempre. Su padre, Frantisek, era jugador del Hertha de Viena hasta que fue movilizado para luchar en la I Guerra Mundial. Una lesión en un riñón le provocó la muerte, cuando Josep tenía ocho años. Esto sumió a la familia en la pobreza. Tanto así que el pequeño Pepi (así le apodaban) comenzó a jugar a la pelota sin zapatos. Según él, eso le permitió cuando fue mayor tener un gran toque de balón. Su carrera partió en 1931, en el Rapid de Viena.

En 1933, Josep comenzó como internacional en la selección austriaca, potencia por esos tiempos. Al año siguiente jugó el Mundial de Italia 1934, donde su combinado cayó en semifinales ante el anfitrión. En 19 presencias por Austria, anotó en 14 ocasiones.

Donde se destapó Bican fue en el Slavia Praga. Entre 1937 y 1948 hizo nada menos que 534 tantos en 274 partidos. En otras palabras, el promedio era de 1,95 por juego. Fue el máximo goleador europeo en cinco temporadas consecutivas. Por ejemplo, en 1940 llegó a 50 goles, mientras que cuatro años más tarde alcanzó 57. Y en nuestros tiempos nos asombramos cuando Messi, Cristiano u otro llega a la barrera de los 40. El idilio entre Bican y Checoslovaquia fue potente, tanto así que luego solicitó la nacionalidad y, tras obtenerla, jugó para el seleccionado checo en 14 ocasiones, haciendo 12 tantos. Por un error administrativo, no pudo estar en la Copa del Mundo del ’38.

Sus registros goleadores son sobresalientes. Según los registros de RSSSF, oficialmente se le atribuyen 805 goles en 530 partidos oficiales durante su carrera, entre 1931 y 1956, lo que arroja un promedio de 1,52 tantos por encuentro. El balance es mejor que el de cualquier artillero actual. Este mismo catastro muestra a Romário como el segundo, con 772 tantos, mientras que Pelé acumula 767.

Si en el catastro se le incluyen los partidos amistosos, Pepi Bican hizo la friolera de 1.468 goles en 918 partidos, entre clubes y selecciones. El propio Pelé, luego de la polémica por la marca que se le atribuye a CR7, se autocalificó en Instagram como el máximo goleador de todos los tiempos con 1.283, 185 anotaciones menos que la cifra que el RSSSF le otorga al ariete austro-checo.