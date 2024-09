¿Quién tomará la jineta de Lionel Messi? Los candidatos que asoman en Argentina para ser capitán ante la Roja

En Argentina esperan que el duelo ante la Roja en el Monumental de River sea una fiesta. Sin embargo, en esta ocasión, no contarán con algunos de sus animadores más emblemáticos. No estarán, por ejemplo, Lionel Messi ni Ángel Di María. Sin la Pulga, en el país transandino se debaten por quién portará la emblemática jineta de capitán. En ese sentido, el favorito que asoma es Emiliano Martínez. El Dibu se ha transformado en uno de los nombres favoritos de la fanaticada y en uno de los líderes del camarín.

“Es un orgullo estar otra vez acá”, dijo el portero en su llegada a Buenos Aires, sin entrar en detalles en su posible capitanía en el enfrentamiento ante la selección chilena. En la AFA ya han anticipado que el guardameta puede portar el brazalete. En el programa, AFA Estudio, producción oficial de la Asociación Argentina de Fútbol, lo indicaron así. “El liderazgo de Dibu Martínez pide capitanía. En algún momento va a ocurrir eso. Ya está escrito incluso. Además, el broche de oro sería que lleve la cinta algún partido, ¿no?”, señaló Sebastián Varela del Río, conductor del espacio.

Emiliano Martínez asoma como el principal candidato para ser capitán de Argentina ante Chile. Foto REUTERS/Agustin Marcarian

El profesional agregaba que: “Ojalá se dé de la manera más orgánica posible y con las menores crisis posibles. Si Messi decide descansar un partido. Si decide salir en algún partido, cosa que pasa poco. Me parece que igual en el futuro eso está escrito. Dibu va a ser capitán de la selección próximamente. Y es chistoso porque es un tipo que no llega a los 50 partidos de la selección todavía”.

Otro futbolista que asoma como alternativa es Rodrigo de Paul. El volante, muy amigo del volante ofensivo del Inter Miami, de hecho, se refirió a la alternativa. “¿Si me veo con la cinta de capitán? No sé. Yo siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años, me siento un jugador importante de esta selección y es lo único que puedo decir. Sabemos que la cinta es de Leo y quien la tenga que llevar ahora es circunstancial porque el capitán de esta Selección es él”, señaló en su arribo a Ezeiza.

Los dos jugadores restantes que asoman son Nicolás Otamendi, el que más tiempo lleva defendiendo a la Albiceleste del plantel actual que nominó Lionel Scaloni. También se ha postulado a Leandro Paredes. Revisando el historial de duelos, la última vez que Messi no estuvo en la Albiceleste fue en junio de 2023 en un partido amistoso ante Indonesia en Jakarta como parte de un gira por Asia. Ese día, el combinado transandino ganó 2-0 y el capitán fue el defensor Germán Pezzella, quien tuvo dicho honor por encima de Dibu Martínez o Cuti Romero, que asomaban como chances en la antesala del choque.

En la convocatoria de Scaloni, además, hubo sorpresas. Una de las más grandes fue Valentín Castellanos, el nacido futbolísticamente en Universidad de Chile llegó a Argentina y mostró su alegría por ser incluido en la lista. “Es un sueño poder disfrutar de esta convocatoria, siempre con responsabilidad de venir al campeón del mundo y bicampeón de América”, señaló el formado en el Centro Deportivo Azul.