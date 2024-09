San Antonio Unido golpea la mesa y anuncia acciones legales por la filtración de fotografías del grave accidente de Cristóbal Campos

Cristóbal Campos tuvo un lamentable accidente de tránsito la madrugada del lunes en la Ruta 78. El actual futbolista de San Antonio Unido chocó contra las barreras de contención de la autopista y luego la camioneta se volcó, lo que le trajo como consecuencia la amputación del pie derecho, el cual con el pasar de las horas fue reimplantado en la ex Posta Central.

Ante esta situación, Guillermo Lee, presidente del SAU, mostró su malestar por la forma en la que Carabineros dio a conocer las consecuencias del accidente, tal como lo informó en el centro asistencial.

“Como club estamos muy preocupados por la salud de Cristóbal Campos. La familia pidió que nosotros asumamos la vocería, será todo a raíz del club. Ahora estamos evaluando con los doctores de la Posta Central tomar las mejores decisiones para cuidad la integridad física del jugador”, comentó Lee.

A pesar de esto, como dirigencia se mostraron molestos por la filtración de la situación médica de campos, informando apresuradamente de la amputación.

“Lamentablemente pasan cosas, la familia está molesta, nosotros como institución también. Debe haber un respeto a la intimidad de los pacientes, Cristóbal es jugador profesional, se le debe cuidar y como institución tomaremos las eventuales medidas que corresponden”, anunció el dirigente.

De paso, aseguró no entender las filtraciones de las fotografías de su accidente. “Hay que ser muy respetuoso, no hay que tener morbo con esta situación. El 99% de la gente lo entiende, pero siempre hay un porcentaje de desadaptados. Hay que tener mucho cuidado con la gente, con la intimidad de las personas, con la familia. Vivimos en una sociedad en la que no nos damos cuenta de repente que no hay un mañana”, señaló-

Por lo pronto, el mandamás de la institución costera remarcó que como club acompañarán y respaldarán el proceso de recuperación de Campos. “Le dimos la posibilidad de volver al fútbol, estaba retirado, y se la vamos a seguir dando. Seguirá todo el tiempo que quiera con contrato en San Antonio, nosotros no lo vamos a dejar solo en ningún momento”.

“Había opción de que fuera a otro club, pero firmó recién con San Antonio una extensión y él agradeció ese gesto que tuvimos, por lo que cualquier venta quería dejar algo a San Antonio”, cerró.

El informe de Carabineros

Una vez asistido el arquero tras el accidente, el teniente Sergio Espejo de la unidad de Tránsito y Carreteras entregó detalles de lo sucedido con Campos.

“Personal de emergencia, Bomberos y SAMU logran sacar a la persona que se encuentra en el interior del vehículo. El personal policial revisa la documentación del vehículo y puede identificar a su conductor, que corresponde a Cristóbal Alejandro Campos Vélez, jugador de San Antonio Unido”, expresó.

Además, indicó que “se desconoce el motivo de la pérdida de control del móvil, es por ese motivo que se encuentra el personal de la SIAT trabajando en el lugar, realizando las labores propias de su especialidad para poder determinar la causa del accidente”.

Al mismo tiempo, confirmó que “producto de las lesiones de esta persona, tiene una amputación en una extremidad inferior, de su pie derecho, a la altura del tobillo. Por tal motivo, fue trasladado a la ex Posta Central”.

También dejó claro que pese a la gravedad de las lesiones, Campos se encontraba “consciente y está siendo intervenido en estos momentos por personal especializado”, encontrándose fuera de riesgo vital.

Por último, estableció que en el momento no se pudo realizar control de alcotest en el mismo lugar, aunque sí se realizó una alcoholemia en el centro asistencial. Por otro lado, se evalúa si hubo exceso de velocidad al momento del choque.