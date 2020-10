Quinteros: “Queremos mejorar el equipo para que llegue dentro de los siete primeros"

Un radiante Gustavo Quinteros fue presentado esta tarde por la dirigencia de Colo Colo en el Estadio Monumental. Más temprano, tuvo su primer entrenamiento en el que conversó con el plantel y especialmente con las principales figuras.

El DT se mostró muy complacido a su llegada al club, al que arribó tras hacer importantes esfuerzos económicos. “Ser entrenador de fútbol es una pasión, más allá de que uno es profesional y seguir aprendiendo y volcar la experiencia donde toque dirigir. No hice ningún sacrificio, al contrario: dirigir a Colo Colo es un orgullo para cualquier entrenador, es dirigir a un grande de América. No fue sacrificio en ningún sentido. Esta es una temporada atípica, en todos los clubes hubo problemas económicos y el fútbol lo sufrió en forma directa y todos los que trabajamos en el fútbol también”, explicó. Luego añadió: “No me asustan estos desafíos. No es la primera vez y siempre fui con la mayor confianza y acá también. Mi familia y mis amigos valoran mucho que haya tomado la decisión de venir”.

Sobre el momento del equipo, el mundialista boliviano indicó: “Hay que trabajar en todo sentido. La calidad de los jugadores está, los conozco a todos. En el torneo hace un rato largo no se sacan resultados, pero con mucho trabajo y dándoles mucha confianza y herramientas necesarias van a poder salir adelante”.

El entrenador no tuvo problemas en señalar cuáles son sus metas inmediatas con el Cacique. “Los objetivos grandes están compuestos por pequeños objetivos. Los pequeños son el día a día: mejorar, incorporar conceptos, trabajarlos; que el equipo pueda en poco tiempo ser un equipo más competitivo y jugar mejor. Constituir el equipo para que pueda llegar dentro de los siete primeros y que en el último partido de Copa ver si avanzamos en la Libertadores o a la Sudamericana. Pero lo más importante es el viernes, y confío mucho en los jugadores para ver si pueden incorporar los consejos en estos dos días y medio”, sostuvo.

Una de las metas que tiene es ser más sólido defensivamente. “Hay que tener un funcionamiento defensivo mejor y elevar el rendimiento”, indicó, para luego explicar las complejidas que deberá enfrentar: “Recibo un equipo anteúltimo, con nueve jugadores lesionados. Es complejo y difícil. La única manera de salir adelante es darles confianza y las herramientas necesarias. Vamos a tener que jugar al 100, más ordenados y atentos y aprovechar los jugadores importantes que tenemos”.

Sobre esta receta para salir adelante, Quinteros expresó: “Tenemos que estar más unidos que nunca. El plantel es este, hablé con los jugadores y no tengo dudas de que ellos van a dejar todo lo que tiene”. Eso sí, advirtió que no hará concesiones. “No le voy a regalar la camiseta a nadie, el que esté mejor va a jugar. Necesitamos que todos den lo mejor”, sentenció.

Por último, se refirió a la utilización de jugadores jóvenes. “Primero hay que mejorar la situación y darle confianza al equipo y después pensar en el futuro del club. Hay jugadores ya preparados para jugar y otros que hay que darles confianza y prepararlos. Es mucho mejor usarlos en un momento más positivo para que no tengan la responsabilidad de un resultado negativo. Siempre fui de tenerlos en cuenta, cuando dirigí equipos en Libertadores, Sudamericana utilicé jugadores de la cantera y después se ganaron un lugar”, cerró.