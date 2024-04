Rafael Nadal dirá presente en el ATP de Barcelona: “Sabemos los problemas que hay, no hay que esconder nada”

Rafael Nadal (37 años) lo volverá a intentar una vez más. El español, que ha debido lidiar con una serie de lesiones que le han impedido su regreso, avisó que estará presente en el ATP de Barcelona, más conocido como el Trofeo Conde de Godó, certamen que se ha adjudicado en 12 ocasiones.

El nacido en Mallorca no oculta su emoción por la nueva oportunidad que se le presenta. Más allá de su ránking (646°) el hispano buscará volver a sentirse bien. Este martes se medirá frente a Flavio Colbolli (63°).

“He podido venir aquí un poco con decisión de último momento. No había venido antes porque no sabía que decir, de si iba a jugar o no. Creo que dentro de lo que cabe las semanas de entrenamiento han sido positivas y mañana estaré en pista” comenzó declarando el ex N°1 del mundo. Luego continuó: “Es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año. Tengo este sentimiento ahora. No estar en Montecarlo la semana pasada me dolió. Pero las cosas mejoraron. Me siento listo para jugar mañana. Tengo esa ilusión”.

La última vez que Rafael Nadal estuvo en una competencia fue hace casi tres meses y medio. En aquella oportunidad, perdió en tercera ronda de Brisbane ante el británico Jordan Thompson. Las molestias abdominales que le impedían ejecutar su saque con normalidad algo, que al parecer, ya está quedando en el pasado. Posteriormente confirmó sus ausencias del Abierto de Australia, Masters 1000 de Indian Wells y MonteCarlo al no estar 100% desde lo físico. “No estar en Montecarlo me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado esta semana y me siento suficientemente a gusto para jugar mañana”, explicó Nadal.

En conferencia de previa, la leyenda del tenis también se tomó el tiempo para hablar de lo difícil que le ha sido luchar con su presente. “Sabemos los problemas que hay, no hay que esconder nada. Me canso de ir contando mis penurias cuando no tengo motivo a nivel personal. Me pasan cosas muy buenas también. Lo único que puede pasar es que pasen cosas y no pueda seguir jugando. No me pongo fecha límite”.

Por último se refirió acerca de una actualización sobre su parte médico: “No puedo darte una actualización sobre lesiones porque la lista es larga. Sólo puedo decirles que hoy me siento lo suficientemente bien como para estar en la cancha mañana y eso significa mucho”.