Raphinha se deshace en elogios a Bielsa tras llegar al Barcelona: “Si no fuese por sus enseñanzas, probablemente no estaría aquí”

El Barcelona a cargo de Xavi Hernández quiere consolidar el repunte del equipo tanto en la competencia local como en el ámbito internacional. Por lo mismo, los culés han apostado por la llegada de grandes jugadores a sus filas, entre los que destacan Robert Lewandowski y Raphinha.

Este último fue destacado en su anuncio como incorporación como un jugador “muy talentoso con el balón en los pies, busca superar a su defensor a través del regate. Para ello, al ser un extremo derecho zurdo, siempre intenta encararse hacia la portería rival para intentar acabar la jugada con un preciso centro hacia un compañero o con un remate a portería. Precisamente así es como han llegado gran parte de sus goles y asistencias”.

Esto se vio reflejado en su última temporada con el Leeds, registrando 11 goles y tres asistencias, lo que al final ayudó para evitar la caída de los blancos a la Championship.

Y justamente en este equipo inglés encontró uno de sus grandes potenciadores. Marcelo Bielsa fue su guía en el desarrollo de sus características y su juego, hecho que fue destacado por el propio jugador.

Sobre el rosarino comentó que “es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barça. Si no fuese por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría aquí”, comenzó diciendo en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

Allí también planteó que la principal característica del argentino es “además de tener un estilo de juego siempre respetuoso con el balón, busca el máximo rendimiento en los entrenamientos y en los partidos, fue una persona importante para mí y para mi carrera, siempre le voy a llevar conmigo”.

Por último, reconoció que el trabajo técnico de Bielsa es distinto al desarrollado por Xavi Hernández en sus entrenamientos. “Son diferentes, Marcelo tiene una manera única de trabajar. Es el ‘estilo Marcelo Bielsa’, llamémoslo así. Cada técnico es diferente. Igual que cada persona tiene una manera de llevar su vida, cada jugador y cada entrenador es diferente en su trabajo”, afirmó.

También tomó la palabra para referirse al trabajo del DT del Barcelona y cómo se ha sentido con esta nueva forma de juego.

“Me llamó mucho la atención algo que ya había visto jugando, es una manera de jugar y ahora de entrenar siempre cerca de la portería rival, algo que a los delanteros nos encanta. La manera de presionar, siempre buscando el contacto con el balón y los goles, a mí me gusta mucho este estilo, me ayuda bastante”, señaló.

Además resaltó el trato del técnico hacia los jugadores. “También me gusta que tiene una manera de trabajar próxima a los futbolistas y eso es algo que me gusta en los entrenadores. En el poco tiempo que llevo aquí, es un entrenador que siempre está cercano, busca ayudar de la mejor manera posible. Sabe cómo tratar al jugador y las necesidades que tiene”, cerró.