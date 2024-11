Reconocido streamer argentino alucina con los golazos de Lucas Cepeda contra Venezuela

Chile consiguió volver a los triunfos en las Eliminatorias el pasado martes después de vencer a la selección de Venezuela por 4-2. Una de las figuras clave del partido fue Lucas Cepeda. El jugador de Colo Colo se inscribió con un doblete y una asistencia para darle a la Roja la esperanza de seguir peleando por el repechaje.

Claro que la actuación del porteño también llamó la atención del otro lado de la cordillera. El streamer argentino Davoo Xeneize se encontraba revisando la fecha de las Eliminatorias cuando llegó a la primera anotación de Cepeda, mostrándose sorprendido por la manera de definir del seleccionado.

De hecho, en la oportunidad lo llegó a comparar con el delantero egipcio Mohamed Salah por su forma de definir. “¡Qué golazo!, no me lo esperaba boludo, golazo, de la nada, enganchó y la clavó al ángulo. Un gol a lo Mohamed Salah, es el típico gol que Salah hace en el Liverpool. La controla, hace el amague, y la clava al ángulo. Es Mohamed Salah”, comentó.

Pero no se quedó ahí, pues luego cuando vio el segundo tanto, en el que lo comparó con Roverto Carlos, terminó pidiéndolo para Boca Juniors. “Doblete de Cepeda fuera del área, si tiene menos de 26 años lo traigo a Boca Juniors”.

Tras buscar la edad del chileno en internet, no se contuvo. “¡22 años! Hay que comprarlo ya. Consejo de Fútbol: compren a Cepeda. Me chupa un huevo que el hincha de Colo Colo me bardee, el jugador a traer de Colo Colo es Cepeda. Si vos llamas a Colo Colo y le ofreces 7 millones de dólares netos, te lo dan. Por siete palos es tuyo. Clasifiquen a la Copa y compren a Cepeda, háganme caso”, manifestó.

El trabajo clave

Cabe destacar que uno de los pasos clave que ha tenido Cepeda en su carrera es potenciar el trabajo junto al preparador físico Juan Ramírez, quien también guía a Arturo Vidal.

“La idea con Lucas tiene relación con apoyar de manera complementaria lo que hace en su club. Está haciendo un trabajo enfocado en aumentar su recorrido en alta intensidad durante los partidos. Reviso sus registros, la carga de partidos, y con eso realizamos un protocolo que nos permite aumentar el volumen en sus trayectos en zona alta. El objetivo es que recorra más distancia en alta intensidad. Esos datos los entrega el GPS. En eso hemos trabajado en estos meses”, destacó el PF en diálogo con El Deportivo.

El enfoque no es casual. “En Chile, hay futbolistas que trabajan lo preventivo o la fuerza. Yo, que veo datos, creo que en Chile tenemos un serio problema en los volúmenes en alta intensidad. En las categorías juveniles se corre poco. En adultos se corre bastante, pero a baja intensidad. Muy poco sobre los 20 km/h. Es muy poco el trayecto en esos volúmenes”, explica. El parámetro es uno de los que se considera propio de la alta competencia.

Desde el punto de vista científico, al margen de las evidentes señales futbolísticas, la conclusión es clara. “Los ha mejorado. Voy viendo los datos y fue mejorando recorridos a alta intensidad. Esto ha sido junto con el trabajo que ha hecho el profe Altieri (José, el PF de Colo Colo), que es espectacular”, recalcó.