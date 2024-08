¿Retiro o MLS?: Claudio Bravo aborda su futuro en el fútbol

Claudio Bravo define su futuro. A sus 41 años, el meta analiza los próximos movimientos en su carrera tras finalizar su vínculo con el Real Betis.

El oriundo de Viluco no ha dado señales sobre un eventual retiro ni su próximo destino, pese a estar ligado a una posible transferencia a la MLS. Sin embargo, está tranquilo, no se complica. Atrás suyo tiene el respaldo de un presente competitivo. Mostró plena vigencia al disputar los dos primeros duelos de la Roja en la Copa América, con un gran rendimiento. También está avalado por su exitosa trayectoria, tanto en Chile como en el fútbol europeo.

En ese sentido, el capitán entregó detalles de cómo se ha mantenido en la élite del fútbol por tantos años. “Para el profesional de élite, la cabeza es un grado fundamental. Es lo que te marca los límites y las barreras que te pone esa condición de élite en el fútbol, como jugador o entrenador. Estás sometido a una exigencia constante, los fines de semana con la competencia o dirigiendo clubes donde te encuentras con jugadores de gran jerarquía, que llevan un éxito durante años y no es fácil”, señaló en conversación con la INAF.

La disciplina la señala como un punto clave. “La entendí desde pequeño, sabía que con eso podía sacar mucha ventaja con el resto. Con el tiempo lo seguí cultivando y me ayudó a conseguir logros en una posición compleja donde convives con el error y los malos días. Cuando eres detallista en lo que haces, minimizas mucho ese margen de error”.

“Para mí, la cabeza es fundamental porque comprendí el fútbol, donde ves mucho talento y condiciones técnicas fuera de lo normal. Ahí ves por qué unos llegan, por qué otros no pasan ese umbral de éxito y no compiten en la élite. No va ligado al talento ni la condición física, sino que a cómo soportas la presión, cómo te exiges, cómo mantienes la constancia en el tiempo, cómo te recompones en la adversidad. Mantener una exigencia alta durante 18 años de carrera al máximo nivel no va ligado a la condición física o tu grado técnico, sino que va ligado a lo mental”, complementó.

Señales de Bravo

Bravo también analizó con nostalgia sus inicios en el fútbol. “No vengo de un sector vulnerable, sí rural y donde eran escasas las posibilidades. No tuve infraestructura para desarrollarme, la tuve en Colo Colo. Antes de esa etapa visualizaba y tenía un panorama claro, no estudié en un gran colegio pero me daba cuenta de cosas. El niño que llega a este plano, de jugar en Primera División, llega porque tiene una capacidad distinta”, indicó.

En ese sentido, habla de la relevancia que tienen los entrenadores a la hora de formar a los jóvenes deportistas. “Si uno puede ayudar como entrenador sacando más provecho a esta situación, aconsejar, es beneficioso. Pero el que llega tiene una condición distinta al resto”.

“Con el correr del tiempo y la carrera que ha tenido uno, va absorbiendo cosas y visualizando lo que viene adelante. He estado en clubes y de competir con grandes futbolistas. Lo mismo con los técnicos, he tenido la fortuna de tener buenos entrenadores que te van aconsejando, que no lo dejes pasar, que tienes que hacerlo porque tienes condiciones. Eso te despierta el apetito de serlo”, añadió.

Al ser consultado por cómo le gustaría ser recordado, prefirió bajar el perfil. “Como una persona normal, no un extraterrestre como es a veces. Tampoco pido ser recordado de una forma u otra, pero es lindo cuando te reconoce la normalidad”, dijo.

Finalmente, dio pequeñas luces sobre su futuro. “Espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante, ya sea seguir compitiendo, parar, hacer cosas ligadas o fuera del fútbol. Creo que lo que más pido es tener tiempo para estar tranquilo, disfrutar y lo que requiere para hacer las cosas bien”, sentenció.