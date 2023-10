Revisa la tarjeta roja a Brayan Cortés que deja con 10 a Colo Colo frente a Palestino

Colo Colo se complica ante Palestino. El Cacique deberá disputar más de 70 minutos con un hombre menos en el estadio Municipal de La Cisterna. Brayan Cortés se fue expulsado luego de tocar el balón con la mano al salir del área. El guardameta intentó evitar que Maximiliano Salas arremetiera tras una mala sesión de Alan Saldivia.

El árbitro Miguel Araos no dudó y le mostró la tarjeta roja de inmediato. Todo nació de un balonazo largo que fue mal calculado por el zaguero. El uruguayo no vio venir a su arquero y la cedió atrás de cabeza. En ese contexto, Cortés puso las manos donde no debía. Tras el cartón, Gustavo Quinteros reclamó muy airadamente, reclamando que la acción se había dado en fuera de juego.

Sin embargo, la imagen de la transmisión televisiva fue elocuente y demostró que Salas estaba en correcta posición cuando picaba al espacio. Brayan Cortés tardó algunos minutos, pero finalmente abandonó la cancha, rumbo a los camarines. De esta manera, salió Jordhy Thompson para darle paso a Fernando De Paul, que vuelve al pórtico en el Campeonato Nacional. Durante las últimas semanas, el ex Everton había sido relegado a la Copa Chile.