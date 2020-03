Rodrigo Ureña: “La UC viene siendo, lejos, el mejor equipo chileno”

El volante chileno Rodrigo Ureña (27) es, desde este año, jugador del América de Cali. Vuelve a Chile para medirse a Universidad Católica, por la Copa Libertadores.

¿Qué América de Cali se verá en esta Libertadores?

Un equipo en crecimiento. Campeón y con historia, pero que decayó en lo extrafutbolístico y otras cosas. Se ha intentado levantar la institución y hace las cosas de la manera correcta. Veo bien al América.

¿Están en el grupo difícil?

Sí. Son tres equipos difíciles de afrontar de visitante. Y Católica hace tres años que viene siendo, lejos, el mejor equipo del fútbol chileno. Lo digo abiertamente porque sé que hace las cosas bien desde lo institucional, primordial para que el jugador se desenvuelva mejor. La UC lo viene haciendo bien, con buenos proyectos y buena garra. Por eso ha tenido resultados.

¿Cómo van a salir a jugar?

Tenemos la necesidad de sumar puntos. Saldremos a ganar. En el América hay que salir a ganar en todos lados.

No juega el Chapa.

Ha sido uno de los jugadores más regulares en los últimos años. Puede ser una baja muy sensible. Pero la UC tiene gran banca. Lo va a suplir bien.

¿Motiva ver el nivel chileno a nivel internacional?

El jugador chileno tiene potencial, es muy inteligente y muy táctico. Pero para levantar los rendimientos a nivel internacional hay que tener una buena planificación y trabajo.

¿Tiene un sabor especial enfrentar a la UC teniendo en cuenta su pasado en la U?

Sí, claro. Pero más por ser el único chileno que juega en Colombia. Eso da una sensación especial. Por la gente, por venir a mi país. No lo veo tanto por la rivalidad entre la UC y la U, sino por un tema personal. Es un orgullo volver.

¿Se fue frustrado de la U?

Sí, no lo voy a negar. Me hubiese gustado jugar más. Siento que hice méritos suficientes y no pude concretarlos. Fue un golpe anímico bastante importante para mí. Podría haber hecho cosas buenas en un club tan grande como la U.

¿Y ahora cómo está?

Puede que, por experiencia, esté en mi mejor momento. Con los años uno se va sensibilizando y entendiendo un poco más lo que es el fútbol. Hacer las cosas bien , alimentarme, llevar una vida tranquila y sana han hecho que cada vez me sienta mejor.

¿Le llamó la atención la cantidad de hinchas colombianos que los recibieron en Chile?

Con sinceridad, no. En Colombia es una locura como siguen a la América. El América es muy grande y con mucha historia. Y sus hinchas son apasionados.

¿Presiona jugar ante 14.000 personas en San Carlos?

No hay presión. Con los años, me he acostumbrado a jugar con gente. No creo que sea algo muy complicado. Uno se va acostumbrando a eso.

¿Es muy distinto el fútbol chileno con el colombiano?

Sí. El fútbol y la cultura son diferentes. El fútbol se juega con un balón, pero desde lo táctico y lo futbolístico varían muchos matices. Colombia es un poco distinto y por eso me ha costado acostumbrarme. Pero créame que voy bien encaminado.