Roger Federer en su adiós al tenis: “Ha sido un viaje perfecto, lo volvería a hacer”

Cuando transcurra el tiempo, muy poca gente se acordará que un 23 de septiembre de 2022 Roger Federer y Rafael Nadal cayeron en el dobles de la Laver Cup ante la dupla compuesta por Jack Sock y Frances Tiafoe. Lo que sí quedará en la memoria es que en esa fecha Su Majestad, quien es para muchos el mejor tenista de la historia, dio sus últimos golpes dentro de una cancha.

Roger se despidió en un emotivo ambiente, acompañado por su familia, quienes, al igual que el suizo, tampoco podían contener las lágrimas. En su adiós, Federer agradeció: “Ha sido un día maravilloso, estoy feliz, no estoy triste. Es genial estar aquí. He disfrutado atarme los cordones una vez más, todo ha sido la última vez. No he sentido el estrés al estar rodeado de mi familia y la gente que me quiere. El partido ha sido genial, jugar con Rafa en el mismo equipo, tener a estas leyendas conmigo... Es impresionante”.

Además, aprovechó de agradecer a otras leyendas que lo acompañaron en su despedida: “Poder decir adiós con un equipo con Rafa, Novak, Stefanos, Casper, Andy... Para mí, es una celebración, es lo que quiero sentir. Mi carrera se suponía que no tenía que haber sido así, jugaba para pasármelo bien con mis amigos y he acabado aquí, ha sido un viaje perfecto, lo volvería a hacer. Gracias a todo el mundo”.

La emoción de Federer y Nadal, en la despedida de Roger, acompañador por el equipo europeo de la Laver Cup. AP Photo/Kin Cheung

A medida que iba hablando, la emoción iba aflorando cada vez más; hasta que habló sobre su familia, ahí el ganador de 20 Grand Slams se quebró, al hablar sobre su esposa Mirka Vavrinec y su madre: “Me podría haber parado hace mucho, pero no lo hizo, es increíble, gracias a ella (su esposa). Sin mi madre no podría estar aquí, gracias también a mis padres. Hay mucha gente a la que agradecer. Es una noche fantástica, gracias a todo el mundo”.