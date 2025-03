Ronaldo desiste de su candidatura a la CBF y dispara: “Encontré 23 puertas cerradas”

Ronaldo echa pie atrás a su candidatura a la CBF. El histórico exdelantero había anunciado su idea de competir por la presidencia de la confederación. “Mi objetivo es hacer de la CBF la empresa más querida en Brasil, ese es el potencial que tenemos. Durante muchas décadas el fútbol brasileño siempre ha sido la vía de escape del pueblo brasileño ante los problemas cotidianos. Llegaba el partido de la selección y la afición apoyaba, aplaudía y celebraba junta”, dijo en diciembre. Ahora acusa falta de apoyo.

“Después de declarar públicamente mi deseo de presentarme como candidato a la presidencia de la CBF en las próximas elecciones, retiro oficialmente mi intención”, comunicó a través de sus redes sociales.

Ronaldo celebra en Brasil en su etapa como futbolista.

En esa línea, el exdelantero dijo que las federaciones que componen la CBF no le abrieron las puertas. “En mi primer contacto con los 27 afiliados, encontré 23 puertas cerradas. Las federaciones se negaron a darme la bienvenida en sus hogares, por el argumento de satisfacción con la actual gestión y apoyo a la reelección. No pude presentar mi proyecto, tomar mis ideas y escucharlas de la manera que quisiera. No había ninguna apertura para el diálogo”, comentó.

“El estatuto otorga a las federaciones el voto más importante y, por tanto, está claro que no hay posibilidad de competir. La mayoría de los líderes estatales apoyan al presidente interino, es su derecho y lo respeto, independientemente de mis convicciones”, añadió. “Agradezco a todos los que mostraron interés en mi iniciativa y sigo creyendo que el camino para la evolución del fútbol brasileño es, ante todo, el diálogo, la transparencia y la unidad”, complementó el exariete.

Las ideas del Fenómeno

Cuando anunció su idea de postular, el ex Barcelona y Real Madrid exhibía sus puntos. “Hoy vemos un total desinterés de la población por la selección. Entre cientos de cosas que me motivan a ser candidato a presidente de la CBF está recuperar ese prestigio y respeto que la selección siempre ha tenido y que nadie más tiene hoy. Nos han maltratado en los campos y en las competiciones, y la selección tiene que recuperar ese prestigio”, declaraba.

Hoy muestra su decepción. “Poco importa mi opinión si la mayoría de los actores con poder entienden que el fútbol brasileño está en buenas manos”, lanzó.

“La industria del fútbol representa el 0,7% del PIB brasileño...es muy poco comparado con otros países desarrollados que tienen el fútbol como actividad económica importante”, resumía. “Tenemos un enorme potencial para hacer cambios en el fútbol brasileño y aumentar este nivel. Hay mucho por hacer, pero realmente dependo del apoyo de mucha gente, federaciones, clubes, y expondré la necesidad de un cambio para convencerles de que este proyecto mío es serio y que quiero dejar un legado como líder”, había dicho el exdelantero.

“Mi legado es indiscutible como jugador, pero siento que tengo la obligación de seguir en la industria del fútbol y ayudar a Brasil a salir del lugar en el que estamos. Llevamos 20 años parados. Todos los países han evolucionado en la gestión, en la forma de jugar, y nosotros estamos estancados”, comentaba el exatacante. Luego de su retiró se involucró en la administración del Real Valladolid y Cruzeiro.