Ronnie Fernández explota contra la barra de la UC por no respetar el minuto de silencio por Leonel Sánchez: “Repudio total a esos 50 hinchas”

En la Universidad de Chile no cayó bien la actitud de los hinchas de la Universidad Católica durante el minuto de silencio por el fallecimiento de Leonel Sánchez. Parte de los fanáticos del cuadro de la franja no respetaron la instancia por la muerte del ídolo azul y, durante el homenaje, cantaron en contra de los simpatizantes universitarios. “Un minuto de silencio, por el Chuncho que está muerto ea ea ea ea”, entonaron los hinchas de la UC.

“Lo vivido hoy en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el minuto de silencio por Don Leonel, me parece una total falta de respeto. Repudio total a esos 50 hinchas (porque no fueron todos. La gran mayoría fue muy respetuosa y se agradece de corazón). Tengamos mayor respeto por nuestros ídolos. No generemos odio en el fútbol”, manifestó el delantero de los laicos.

“No tengo doble discurso. El respeto debe ser de todos lados. Hablo hoy por lo que me tocó vivir. Si fuese hacia el otro lado también lo haría. Hay una familia detrás de un ídolo”, complementó el ariete.

La primera historia de Leonel. FOTO: captura de pantalla.

El conjunto de Las Condes se impuso por 2-1 en San Carlos de Apoquindo. Fue un duelo vital para los de la franja. Principalmente, porque venían de cuatro derrotas de manera consecutiva. Un partido clave para los pupilos de Cristian Paulucci, que necesitaban sumar de a tres a toda costa para seguir con vida en el Torneo Nacional, en el cual luchan por conquistar el pentacampeonato.

Juan Tagle, por su parte, resaltó a los fanáticos cruzados que respetaron el minuto de silencio en nombre del atacante laico. “Un triunfo revitalizador después de la racha negativa. Nos da fuerzas para comenzar la Copa y seguir retomando el nivel. Mal los que no respetaron el minuto de silencio, pero me quedo con la enorme mayoría que los hizo acallar y que le brindó una ovación a Leonel Sánchez!”, manifestó el timonel de Cruzados, en su cuenta de Twitter.

El desahogo de Ronnie. FOTO: captura de pantalla.

El encuentro encontró su rumbo tempranamente. Fue en los 15′ cuando Fernando Zampedri conectó un tiro de esquina de Diego Buonanotte y anotó la apertura de la cuenta. Al filo del primer tiempo, en tanto, Gonzalo Tapia se encargó de ampliar la ventaja para los cruzados. Un gol que fue clave para los de la UC, que, pese a decaer en el complemento, se quedaron con la victoria en Las Condes.