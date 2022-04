Escobar, tras la caída ante la UC: “Han sido los mejores 45 minutos que ha jugado la U, ellos terminaron pidiendo el tiempo”

Universidad de Chile no pudo ante la Universidad Católica y sufrió su cuarta derrota en el Torneo Nacional. El cuadro azul cayó por 2-1 en San Carlos de Apoquindo, en un partido en el que los laicos mejoraron sobre el final, pero no lo suficiente para conseguir, al menos, la igualdad en Las Condes. Tras la caída, el DT Santiago Escobar lamentó lo ocurrido frente a los pupilos de Cristian Paulucci.

”Fueron dos tiempos completamente diferentes. Un primer tiempo donde ellos nos superaron desde los errores que cometimos. Recibimos dos goles rápidamente. Habíamos visto los videos de ellos y aún mostrando la jugada no la hicieron y nos convirtieron. Después fue difícil recomponer. Recibimos el segundo gol y nos cambiaron mucho de orientación. Los carrileros de ellos recibieron libres. Le pedimos al grupo adelantar líneas y presionar más alto. A los muchachos les pedí que jugarán e hicieran un fútbol asociado”, comenzó diciendo el técnico en conferencia de prensa.

“En el segundo tiempo vi un equipo con una intención totalmente diferente. En la adversidad el equipo fue capaz de seguir luchando. Vino otra derrota y me ánima el equipo que queremos ver de la U. Los canteranos aprovecharon la oportunidad. Quedo contento con el trabajo de los jóvenes y el complemento de los de experiencia que nos arroparon bien. Era un partido que íbamos 2-0 era desastroso para el equipo. Lucharon por un puesto en el equipo titular. Pidieron la oportunidad de jugar”, complementó.

El colombiano valoró el desempeño de los juveniles Darío Osorio y Lucas Assadi: “Hoy no les pesó a los juveniles. El tema de Darío, estamos frente de un extraordinario jugador y un Lucas Assadi que va creciendo también. Quedo muy conforme con su actitud y su capacidad cuando se juntan con Ronnie o Jeisson. Les va a ayudar a madurar y crecer. Día a día van mostrando que quieren pelear por una posición dentro del equipo. Estos han sido los mejores 45 minutos que ha jugado la U. Ellos terminaron pidiendo prácticamente el tiempo. Perdimos con las botas puestas, con la dignidad. No dieron balón por perdido y hay que valorarle al grupo su actitud en el segundo tiempo”.

“En el primer tiempo, el error fue que no pudimos dar tres o cuatro pases. En el segundo tiempo los obligamos a jugar siempre largo. En el segundo tiempo se corrigió. Mejoramos con el balón, en opciones de gol con remates de Jeisson y Carrasco. Más que la Católica haya retrocedido, fue la virtud de nuestro equipo. El balón lo perdíamos muy rápido y los muchachos que entraron le dieron otra dinámica al equipo”, insistió Escobar.

Y poco habló sobre su futuro y posible salida: “Yo creo que la pregunta es más para los dirigentes. A uno no le gusta perder dos clásicos, pero la manera como lo perdimos en el segundo tiempo me ilusiona. Creo que hay capacidad y materia prima. Si nos dan la posibilidad, vamos a seguir luchando. Lo otro no lo puedo responder. A mí me trajeron a cumplir un contrato por un año y lo quiero cumplir”.

Ronnie: “Me quedo con la actitud del segundo tiempo”

Otro que se refirió analizó la caída fue el delantero Ronnie Fernández, quien fue autocrítico al momento de referirse a la derrota. “Son los clásicos. Por ahí, cometimos dos errores. Tuvimos dos o tres posibilidades que pudimos marcar la diferencia y eso te pasa la cuenta. Me quedo con la actitud del segundo tiempo. Queríamos ganar, pero son cosas del fútbol. Hay que mejorar y levantar”, dijo el ariete en conversación con TNT Sports.

De todas formas, el atacante valoró el desempeño de los laicos en el segundo lapso. “Siempre trabajamos para mejorar, pero situaciones que se te dan en el juego. Vamos a intentar minorizarlo y hacer las cosas bien. El equipo mostró una cara ante la adversidad y esperamos hacernos fuertes”, cerró.