Bastián Tapia, canterano de la U: “Tengo que ser un jugador más maduro e ir tomando decisiones con más responsabilidad”

Bastián Tapia (19), sin quererlo, ni imaginarlo, se ha ido transformado en uno de los defensores centrales titulares de Universidad de Chile. Ya sea por lesiones, o por bajos rendimientos, el canterano estudiantil ha sumado batallas en un equipo que busca dejar atrás los malos resultados.

Hoy, frente a Universidad Católica, el formado en el CDA sumará su segundo clásico de la temporada, pues ya estuvo en la derrota por 4-1 frente a Colo Colo, en el que se fue expulsado.

¿Cómo han vivido esta semana, tras el pequeño repunte obtenido en las últimas dos fechas?

La semana después de una victoria ayuda a mejorar muchos detalles. El resultado de un partido define el estado ánimo de los primeros días. Cualquiera llega a entrenar más feliz cuando obtiene una victoria.

¿Mentalmente llegan más fuertes que Universidad Católica?

No. Ambos equipos tienen experiencia en este tipo de partidos y los clásicos se ven de manera distinta. Se marca una diferencia con cualquier otro partido... En lo que sí te puede afectar es en la confianza. Cuando ganas cierta cantidad de partidos, uno llega con más claridad y eso puede marcar una diferencia.

¿Saldrán a buscar el error cruzado para mermar aún más esa confianza?

Estos partidos se definen por errores puntuales. Pero para nosotros, independiente de la situación que tiene el rival, es súper importante ganar… Nosotros estamos en una situación donde debemos demostrar que podemos defender al club como se merece. Tenemos los recursos y los jugadores para consolidarnos.

¿Qué es lo que no deben hacer frente a la UC de Paulucci?

No debemos sobrevalorar la situación del rival. Debemos tener claro que ellos son un club que posee buenos jugadores y realizaron muy buenas campañas anteriormente. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen juego y quedarnos con la victoria.

De ganar, rompen una racha negativa que arrastran desde 2015, cuando obtuvieron su última victoria en el reducto cruzado...

Me encantan los desafíos y cuando tenemos muchas cosas en contra, eso me incentiva más. Hoy todos los equipos hacen valer la localía y ellos lo hacen respetar. Pero nosotros vamos a entrar a la cancha con la iniciativa de romper la racha, de dar vuelta los pronósticos. Queremos seguir agrandando la historia del club.

Habla de romper los pronósticos, ¿no se sienten favoritos?

Mas que favoritos, sentimos confianza en nosotros mismos… Nadie lo es dentro de la cancha, las cosas se resuelven ahí y al final se ve quién era el favorito. Pero antes hay que entrar a la cancha y jugar de tú a tú.

A la U parece que le cuesta demasiado de visita ante sus clásicos rivales...

Universidad Católica y Colo Colo se hacen valer de local. Son equipos que se hacen sentir. Además, cuando uno juega de local, te dan más ganas de ganar. Pero estamos concentrados para revertir eso, para ganar en San Carlos, para ganar en el Monumental. Son metas que tenemos y poseemos el plantel para hacerlo.

¿Toma este clásico como una revancha tras lo vivido en el Monumental?

No, no lo veo como una revancha. Creo que las cosas pasan por algo. Estoy a tiempo de aprender, de sacar la experiencia vivida y que eso se transforme en una herramienta para el futuro. De verdad, espero que todas las cosas que viva me ayuden a crecer y formarme como jugador. Por eso, este partido no lo veo como una revancha, lo veo más como un desafío y lo quiero ganar.

¿Qué lecciones sacó de ese partido?

Aprendí que debo ir discriminando ciertas jugadas y no ser tan desordenado. Tengo ser un jugador más maduro e ir tomando decisiones con más responsabilidad. Para mí jugar un clásico era un sueño y lo viví de manera muy personal, muy emocional, porque es mucho el cariño que le tengo a esta camiseta y entré a la cancha con mucho ímpetu. Debo que bajar mi nivel de ansiedad para hacerlo mejor.

¿Cómo salió de ese mal momento?

Mi familia me ayudó. Fue súper importante sentir el apoyo de ellos. Lo mismo que el respaldo de mis compañeros, del profesor, eso me ayudó también. Y ahora tengo más ganas, me considero fuerte de mente y me doy cuenta que estoy a la altura de poder vivir otro partido como ese.

Si se pierde podría acabar con la estadía de Escobar en la U...

Nosotros nos preocupamos solo de lo futbolístico y lo que llegase a suceder después, no pasa por nosotros. Nosotros estamos enfocados con la idea del profe, cien por ciento comprometidos con él, y esperamos ganar el partido y luego hacer un buen campeonato.

¿Siente que con la llegada de Luis Roggiero y Santiago Escobar, el fútbol formativo tiene un lugar especial?

La cantera siempre tuvo ese lugar, pero ahora se está validando. Cada vez somos más importantes y con la actitud que tienen los jugadores más grandes del plantel y la ideología que tiene Luis y el profe Escobar, nos dan más confianza… Es súper bonito sentir el apoyo de ellos y su respaldo.

¿Faltaba en la U potenciar su cantera?

Creo que siempre hay jugadores que vienen de abajo y con muchas ganas y actitud. Es cosa de verlo, cada vez que entro a la cancha tengo un compañero formado en el club y lo digo porque lo vivo así. Estoy agradecido de representar esta camiseta y todos los formados en casa agradecemos a cien el apoyo de la hinchada.

El ingreso de los canteranos sería más fácil si el equipo estuviese bien...

Independiente de cómo estemos, siempre tengo ganas de jugar. Me encanta jugar por la U y espero lograr muchas cosas en este club. Siempre tengo ganas de salir a la cancha, ya sean momentos buenos o malos.