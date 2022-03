El desahogo de la U en Valparaíso: vence a Unión Española y le da un respiro a Escobar

Sin tener ese rótulo, en Valparaíso se jugaba una final para Universidad de Chile (una de tantas en el último tiempo). Y particularmente para Santiago Escobar, en el afán de encontrarle la vuelta a un equipo necesitado de un mejor funcionamiento y de reafirmarse en su posición de jefe técnico. El aire del puerto le hizo bien a los azules, que se impusieron a Unión Española por 2-0, para sacudirse de días turbulentos.

En el Elías Figueroa Brander se puso al día el torneo de Primera División. Para el cruce con los hispanos, la U tuvo tres bajas: los seleccionados (el ecuatoriano Galíndez, el boliviano Carrasco y Ronnie Fernández). ‘Sachi’ debió hacer cambios obligados, con los ingresos de Cristóbal Campos en el arco, Bastián Tapia en la zaga y Cristóbal Muñoz en la delantera. Eso sí, el DT mantuvo el dibujo 4-3-1-2 que probó ante Curicó, con Jeisson Vargas en la punta del rombo. El formado en la UC fue presa de las infracciones en el primer lapso.

El arranque del compromiso fue de poca claridad. El equipo del chuncho no apostó por la elaboración, sino más bien por la contención en el mediocampo y un ataque directo. Unión estuvo cerca de abrir la cuenta temprano, con un intento del juvenil Gabriel Norambuena que terminó con el balón estrellándose en el travesaño (6′). El factor de la pelota detenida fue el arma preferida por azules y rojos para acercarse a la portería rival, considerando que ninguno imponía sus términos con nitidez. Durante los 45′ iniciales, los principales acercamientos hispanos fueron mediante centros. Y el 1-0 de la U llegó así.

En el minuto 21, el criticado uruguayo Álvaro Brun convirtió el primero para los azules, con un potente remate luego de un tiro de esquina. Se trata de la primera anotación del ex Montevideo City Torque en el fútbol chileno. Brun lo celebró con todo, quizás sacándose la rabia contenida de anteriores jornadas aciagas. Por fin la U. de Chile hacía un gol que no fuera de penal.

FOTO: AGENCIAUNO

César Bravo movió de lado a los extremos para encontrar otra respuesta. Piñeiro y Norambuena intentaron generar inestabilidad en la zaga azul (sobre todo cuando José Castro dejaba espacios en la franja izquierda). Para el complemento, entró Bastián Yáñez para mantener la tónica.

Con la ventaja en el marcador, el anfitrión (en Valpo) cedió terreno, prefiriendo la cautela. Era un riesgo por los problemas defensivos del equipo a lo largo del año y por antecedentes frescos. Por contraparte, Unión Española dispuso un planteo muy ofensivo, llegando a regalar el control del mediocampo. Los rojos iban, los azules se replegaban. Lo que conspiraba en la visita es que no lograban aprovechar los balones detenidos (mal día de Gonzalo Espinoza). En los 61′, Campos tuvo una notable atajada, sacando un remate de Piñeiro de cara a portería. Tapada de partido.

En la recta final del juego, las dos posturas se manifestaron con más claridad. Si la U trató de bajar la cortina (entró Seymour) y ser un equipo más corto, Unión acabó con un 4-2-4, inclinando los ataques por la izquierda, con un Yáñez que le dio profundidad. El problema fue que Leandro Garate fue incapaz de definir bien, más de una vez.

La U supo aguantar, para poder entregar una victoria absolutamente necesaria. La guinda de la torta fue el 2-0 de Darío Osorio, en los descuentos, aprovechando una grosera falla de Miguel Pinto. Desde la segunda fecha que no ganaban (el 2-1 a Antofagasta, en Santa Laura) y en el horizonte asoma el clásico universitario del próximo sábado, en San Carlos de Apoquindo. El desahogo azul no pudo aparecer en el mejor momento.

Ficha del partido

U. de Chile 2: C. Campos; Y. Andía, B. Tapia, I. Tapia, J. Castro; I. Poblete (80′, D. Osorio), A. Brun, F. Gallegos (69′, F. Seymour); J. Vargas; C. Muñoz (65′, J. Fernandes) y C. Palacios (80′, L. Assadi). DT: S. Escobar.

U. Española 0: M. Pinto; S. Magnasco, M. Fernández, T. Galdames, M. Larenas; B. Rabello (62′, S. Jaime), G. Espinoza, F. Méndez; R. Piñeiro, V. Conelli (62′, L. Garate) y G. Norambuena (46′, B. Yáñez). DT: C. Bravo.

Goles: 1-0, 21′, Brun, fuerte remate tras un córner; 2-0, 90′+3, Osorio, aprovecha un error de Pinto.

Árbitro: B. Saravia. Amonestó a Andía, Fernandes, Palacios, Campos, Assadi (U); Magnasco, Espinoza, Galdames (UE).

Estadio Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso. Asistieron 6.981 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.